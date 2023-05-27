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Haberler Fotohaber Osmaniye seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:11

Osmaniye seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü ilk turu yapılan ve 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs günü sonuçlanacak. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy toplayacağı seçimlere Osmaniye ilimizden ve Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale ilçelerinden katılan seçmenler Osmaniye cumhurbaşkanlığı seçim sonucu bilgilerine erişmek isteyerek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 2023 Osmaniye seçim sonuçları verileri ve tüm detaylar.

Osmaniye seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy toplayacağı Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oylaması için 28 Mayıs 2023 Pazar günü Osmaniye ilimizde sandık başına giden seçmenler 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını öğrenmek isteyerek YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Osmaniye 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.

Osmaniye seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs seçim sonuçları oy verme süresinin dolması ve sandıkların açılarak oy sayımına başlanması sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarının kaldırıldığını duyurduğunda paylaşılmaya başlanacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Osmaniye Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Osmaniye seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE OSMANİYE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan 14 Mayıs oy oranlarına göre Recep Tayyip Erdoğan 206.929 seçmenden %62.32 oranında oy alarak en çok oyun sahibi oldu. Diğer adaylara bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu 102.070 seçmenden %30.74, Sinan Oğan 21.286 seçmenden %6.41, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise 1.784 seçmenden %0.54 oranında oy aldı.

Osmaniye seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs kesin seçim sonuçlarına göre AK Parti %35.61 ile en çok oyun sahibi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi %25.33 oy, Milliyetçi Hareket Partisi %10.07, ve İYİ Parti %9.68 oranında oy aldı.

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Osmaniye seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OSMANİYE İLÇELERİ

  • Osmaniye (il merkezi)
  • Bahçe
  • Düziçi
  • Hasanbeyli
  • Kadirli
  • Sumbas
  • Toprakkale
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