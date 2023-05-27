Oy kullanmama cezası 2023 kaç TL, ne kadar? YSK kuralları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanmama cezası var mı, oy vermemek yasak mı, suç mu?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. Tur için yeniden sandığa gidiyor. İkinci turda çeşitli nedenlerle sandıklarına gidemeyecek vatandaşlar oy kullanmama cezası var mı sorusuna yanıt arıyor. Seçimde geri sayım başlarken oy vermemek suç mu araştırılıyor. Konuyla ilgili gözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yönetmeliğine yöneldi. Oy kullanmak zorunlu mu, mecburi mi sorusuna yöneldi. 13. Cumhurbaşkanının belli olacağı seçim öncesi son kontroller gerçekleşiyor. Peki, 2023 oy kullanmama cezası kaç TL, ne kadar, nereye ödenir? İşte, konuya dair tüm merak edilenler…