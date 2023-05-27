Oy kullanmama cezası 2023 kaç TL, ne kadar? YSK kuralları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanmama cezası var mı, oy vermemek yasak mı, suç mu?

Oy kullanmamak yasak mı, cezası var mı, sicile işler mi soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu kez iki seçeneğin olduğu pusuladan çıkacak karar öncesi seçmen YSK kurallarına dair araştırmalarına başladı. Oy verme süreci 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek. Oy kullanmama cezası 2023 ne kadar sorusu yanıt arıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor. Peki, oy kullanmama cezası kaç TL, var mı, kullanmak zorunlu mu? İşte, detaylar…