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Haberler Fotohaber Oy kullanmama cezası 2023 kaç TL, ne kadar? YSK kuralları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanmama cezası var mı, oy vermemek yasak mı, suç mu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 08:11

Oy kullanmama cezası 2023 kaç TL, ne kadar? YSK kuralları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanmama cezası var mı, oy vermemek yasak mı, suç mu?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. Tur için yeniden sandığa gidiyor. İkinci turda çeşitli nedenlerle sandıklarına gidemeyecek vatandaşlar oy kullanmama cezası var mı sorusuna yanıt arıyor. Seçimde geri sayım başlarken oy vermemek suç mu araştırılıyor. Konuyla ilgili gözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yönetmeliğine yöneldi. Oy kullanmak zorunlu mu, mecburi mi sorusuna yöneldi. 13. Cumhurbaşkanının belli olacağı seçim öncesi son kontroller gerçekleşiyor. Peki, 2023 oy kullanmama cezası kaç TL, ne kadar, nereye ödenir? İşte, konuya dair tüm merak edilenler…

Oy kullanmama cezası 2023 kaç TL, ne kadar? YSK kuralları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanmama cezası var mı, oy vermemek yasak mı, suç mu?

Oy kullanmamak yasak mı, cezası var mı, sicile işler mi soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu kez iki seçeneğin olduğu pusuladan çıkacak karar öncesi seçmen YSK kurallarına dair araştırmalarına başladı. Oy verme süreci 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek. Oy kullanmama cezası 2023 ne kadar sorusu yanıt arıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor. Peki, oy kullanmama cezası kaç TL, var mı, kullanmak zorunlu mu? İşte, detaylar…

Oy kullanmama cezası 2023 kaç TL, ne kadar? YSK kuralları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanmama cezası var mı, oy vermemek yasak mı, suç mu?

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

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Oy kullanmama cezası 2023 kaç TL, ne kadar? YSK kuralları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanmama cezası var mı, oy vermemek yasak mı, suç mu?

OY KULLANMAMA CEZASI 2023

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

Oy kullanmama cezası 2023 kaç TL, ne kadar? YSK kuralları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanmama cezası var mı, oy vermemek yasak mı, suç mu?

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

Oy kullanmama cezası 2023 kaç TL, ne kadar? YSK kuralları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanmama cezası var mı, oy vermemek yasak mı, suç mu?

MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

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