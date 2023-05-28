Oy sayımı ne zaman başlayacak, 2. Tur oylar saat kaçta sayılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak?

SANDIKLAR NE ZAMAN VE NASIL AÇILACAK?

Yurt dışı oy kullanma işlemleri daha erken bitiyor. Ancak yurt içi ve yurt dışı sandıkları aynı anda açılıp sayılmaya başlanıyor. Sandığın açılması sonrası çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları ve parmak izleri sayılacak.

Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilecek ve geçersiz zarf tespit edildiği takdirde sayısı tutanaklara geçirilecek.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla olması durumunda imza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanmaktadır. Zarf sayısının imza sayısındna az olması durumunda ise döküm işlemine geçilir. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.