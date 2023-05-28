Oy sayımı ne zaman başlayacak, 2. Tur oylar saat kaçta sayılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak?

Oy sayımı saatleri 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu bugün gerçekleşiyor. 2. Tur seçimleri kapsamında 81 ilde ve 973 ilçede kurulan 191 bin 884 sandıkta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Milyonlarca seçmen, belirlenen okul ve sandıklarda oylarını kullanırken gözler seçim sandıklarının açılacağı saate çevrildi. Bu noktada oy sayımı saat kaçta başlayacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 28 Mayıs Pazar 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak? İşte, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 2. tur oy sayımı saatleri ve tüm detaylar…