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Haberler Fotohaber Oy sayımı ne zaman başlayacak, 2. Tur oylar saat kaçta sayılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 16:34

Oy sayımı ne zaman başlayacak, 2. Tur oylar saat kaçta sayılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak?

Oy sayımı saatleri 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu bugün gerçekleşiyor. 2. Tur seçimleri kapsamında 81 ilde ve 973 ilçede kurulan 191 bin 884 sandıkta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Milyonlarca seçmen, belirlenen okul ve sandıklarda oylarını kullanırken gözler seçim sandıklarının açılacağı saate çevrildi. Bu noktada oy sayımı saat kaçta başlayacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 28 Mayıs Pazar 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak? İşte, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 2. tur oy sayımı saatleri ve tüm detaylar…

Oy sayımı ne zaman başlayacak, 2. Tur oylar saat kaçta sayılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak?

2. Tur oylar ne zaman sayılacak, oy sayımı saat kaçta başlayacak soruları gündemde yanıt aramaya başladı. 28 Mayıs Pazar bugün düzenlenen Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde ilk turda en çok oy alan iki aday Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre, ülke genelinde saat 8.00'de başlayan oy verme süreci saat 17.00'de tamamlanacak. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım aşamasına geçilecek. Yasakların kaldırılmasıyla beraber seçim sonuçlarına ilişkin veriler kamuoyuna aktarılacak. Peki, 28 Mayıs Pazar 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak, oy sayımı saat kaçta başlıyor? İşte, İkinci tur oy sayımı saatleri 2023

Oy sayımı ne zaman başlayacak, 2. Tur oylar saat kaçta sayılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak?

28 MAYIS 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi, 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek.

Oy verme süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

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Oy sayımı ne zaman başlayacak, 2. Tur oylar saat kaçta sayılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak?

2.TUR OY SAYIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Oy verme süreci tamamlandıktan sonra oyların sayım ve döküm işlemleri müşahitler huzurunda seçim görevlileri tarafından yapılacak.

Buna göre, 2. tur oy sayımı sandıklar kapandıktan hemen sonra yani saat 17.00'den itibaren yapılabilecek.

Oy sayımı ne zaman başlayacak, 2. Tur oylar saat kaçta sayılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak?

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağı kaldırıldıktan sonra oy verileri girilmeye başlanacak.

YSK'nın seçime ilişkin haber ve tebliğleri ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Oy sayımı ne zaman başlayacak, 2. Tur oylar saat kaçta sayılacak? 28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sandıkları ne zaman açılacak?

SANDIKLAR NE ZAMAN VE NASIL AÇILACAK?

Yurt dışı oy kullanma işlemleri daha erken bitiyor. Ancak yurt içi ve yurt dışı sandıkları aynı anda açılıp sayılmaya başlanıyor. Sandığın açılması sonrası çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları ve parmak izleri sayılacak.

Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilecek ve geçersiz zarf tespit edildiği takdirde sayısı tutanaklara geçirilecek.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla olması durumunda imza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanmaktadır. Zarf sayısının imza sayısındna az olması durumunda ise döküm işlemine geçilir. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.

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