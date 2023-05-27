Oy verirken eski kimlik geçerli mi? YSK ile 28 Mayıs 2023 seçim 2. turda eski kimlikle oy kullanabilir miyim?

Seçim Kurulu'nun oy kullanmak için en önemli şartı, seçmenin kimlik numarasını ve fotoğrafını içeren resmi bir belgeyi ibraz etmek. Bu kapsamda eski ve yeni kimlik kartlarının yanı sıra avukat, noter ve askeri personel gibi resmi meslek kimlikler de geçerli olacak. TC kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan resmi nitelikteki hiçbir belgeyle oy kullanılamayacaktır.

Buna göre eski kimlikle de oy kullanılabilecek.