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Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:08

Oy verirken eski kimlik geçerli mi? YSK ile 28 Mayıs 2023 seçim 2. turda eski kimlikle oy kullanabilir miyim?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur için araştırmalar başladı. Vatandaşlar, oy kullanmak için gerekli evraklar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Henüz kimliğini yenilememiş olanlar oy verirken eski kimlik geçerli mi sorusuna yanıt arıyor. Kabine girmeden önce sandık görevlilerine verilen nüfus cüzdanı yenilenmiş olmalı mı araştırılıyor. Oy verecekler, eski kimlikle oy kullanabilir miyim sorusuna yanıt arıyor. Peki, YSK ile oy verirken eski kimlik geçerli mi değil mi? İşte, detaylar...

Oy verirken eski kimlik geçerli mi? YSK ile 28 Mayıs 2023 seçim 2. turda eski kimlikle oy kullanabilir miyim?

Oy kullanırken eski nüfus cüzdanı geçerli mi sorusu yanıt buldu. Yüksek Seçim Kurulu kuralları ile araştırılan süreçte gerekli evraklar araştırılıyor. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için son kontroller gerçekleşiyor. Oy verirken eski kimlik geçerli mi 2023 seçimleri için yeniden araştırılıyor. Seçim kuralları gündemdeki yerini aldı. İşte, eski kimlikle oy kullanabilir miyim sorusunun yanıtı!

Oy verirken eski kimlik geçerli mi? YSK ile 28 Mayıs 2023 seçim 2. turda eski kimlikle oy kullanabilir miyim?

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILABİLECEK Mİ?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 28 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

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Oy verirken eski kimlik geçerli mi? YSK ile 28 Mayıs 2023 seçim 2. turda eski kimlikle oy kullanabilir miyim?

Seçim Kurulu'nun oy kullanmak için en önemli şartı, seçmenin kimlik numarasını ve fotoğrafını içeren resmi bir belgeyi ibraz etmek. Bu kapsamda eski ve yeni kimlik kartlarının yanı sıra avukat, noter ve askeri personel gibi resmi meslek kimlikler de geçerli olacak. TC kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan resmi nitelikteki hiçbir belgeyle oy kullanılamayacaktır.

Buna göre eski kimlikle de oy kullanılabilecek.

Oy verirken eski kimlik geçerli mi? YSK ile 28 Mayıs 2023 seçim 2. turda eski kimlikle oy kullanabilir miyim?

OY VERİRKEN EHLİYET GEÇERLİ Mİ?

Yukarıda yazılı olan listeye göre oy verirken kimlik kartı yerine sürücü belgenizi de yanınızda taşıyabilirsiniz. Ehliyette oy kullanabilirsiniz.

Oy verirken eski kimlik geçerli mi? YSK ile 28 Mayıs 2023 seçim 2. turda eski kimlikle oy kullanabilir miyim?

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINAN GEÇİCİ BELGEYLE OY KULLANILIR MI?
Vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile seçme hakkını yerine getirebilecektir. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu sebeple eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi gibi yukarıda bahsettiğimiz belgelerden herhangi biriyle oy kullanma hakkına sahiptir.

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