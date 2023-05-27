Oy verirken eski kimlik geçerli mi? YSK ile 28 Mayıs 2023 seçim 2. turda eski kimlikle oy kullanabilir miyim?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur için araştırmalar başladı. Vatandaşlar, oy kullanmak için gerekli evraklar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Henüz kimliğini yenilememiş olanlar oy verirken eski kimlik geçerli mi sorusuna yanıt arıyor. Kabine girmeden önce sandık görevlilerine verilen nüfus cüzdanı yenilenmiş olmalı mı araştırılıyor. Oy verecekler, eski kimlikle oy kullanabilir miyim sorusuna yanıt arıyor. Peki, YSK ile oy verirken eski kimlik geçerli mi değil mi? İşte, detaylar...