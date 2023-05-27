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Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:07

YSK Oy verirken gerekli belgeler 2023: 2. Tur seçimde oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi?

Türkiye, 28 Mayıs günü 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden sandığa gidiyor. Oy kullanma işlemi öncesinde son kontroller devam ediyor. Oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli, ehliyet geçerli mi soruları yanıt arıyor. Pusula ile birlikte oy kabinine girmeden önce sandık görevlilerine teyit ettirilmesi gereken belgelerin olup olmadığı merak edilenler arasında. 2023 Oy verirken gerekli belgeler YSK ile araştırılıyor. Peki, oy verirken kimlik gerekli mi, nüfus cüzdanı şart mı? İşte, tüm detaylar…

YSK Oy verirken gerekli belgeler 2023: 2. Tur seçimde oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi?

Oy verirken ne gerekli sorusu yanıt arıyor. Seçmen kağıdı ile sandık ve sıra bilgilerine ulaşan seçmen oy verme sürecinde hangi belgeleri taşıması gerektiğini ikinci tur öncesi bir kez daha araştırmaya başladı. Oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi soruları yanıt arıyor. Konuya dair cevaplarla ilgili gözler, Yüksek Seçim Kurulu YSK'da. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 oy verirken gerekli belgeler

YSK Oy verirken gerekli belgeler 2023: 2. Tur seçimde oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi?

OY VERİRKEN NE GEREKLİ, KİMLİK YETERLİ Mİ?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen;

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
geçici kimlik belgesi,
nüfus cüzdanı,
resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,
pasaport,

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YSK Oy verirken gerekli belgeler 2023: 2. Tur seçimde oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi?

evlenme cüzdanı,
askerlik belgesi,

sürücü belgesi,
hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,
avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

YSK Oy verirken gerekli belgeler 2023: 2. Tur seçimde oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi?

OY VERİRKEN EHLİYET GEÇERLİ Mİ?

Yukarıda yazılı olan listeye göre oy verirken kimlik kartı yerine sürücü belgenizi de yanınızda taşıyabilirsiniz. Ehliyette oy kullanabilirsiniz.

YSK Oy verirken gerekli belgeler 2023: 2. Tur seçimde oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi?

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINAN GEÇİCİ BELGEYLE OY KULLANILIR MI?
Vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile seçme hakkını yerine getirebilecektir. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu sebeple eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi gibi yukarıda bahsettiğimiz belgelerden herhangi biriyle oy kullanma hakkına sahiptir.

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