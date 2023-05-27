YSK Oy verirken gerekli belgeler 2023: 2. Tur seçimde oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi?

Türkiye, 28 Mayıs günü 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden sandığa gidiyor. Oy kullanma işlemi öncesinde son kontroller devam ediyor. Oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli, ehliyet geçerli mi soruları yanıt arıyor. Pusula ile birlikte oy kabinine girmeden önce sandık görevlilerine teyit ettirilmesi gereken belgelerin olup olmadığı merak edilenler arasında. 2023 Oy verirken gerekli belgeler YSK ile araştırılıyor. Peki, oy verirken kimlik gerekli mi, nüfus cüzdanı şart mı? İşte, tüm detaylar…