YSK Oy verirken gerekli belgeler 2023: 2. Tur seçimde oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi?

Oy verirken ne gerekli sorusu yanıt arıyor. Seçmen kağıdı ile sandık ve sıra bilgilerine ulaşan seçmen oy verme sürecinde hangi belgeleri taşıması gerektiğini ikinci tur öncesi bir kez daha araştırmaya başladı. Oy verirken kimlik gerekli mi, yeterli mi, ehliyet geçerli mi soruları yanıt arıyor. Konuya dair cevaplarla ilgili gözler, Yüksek Seçim Kurulu YSK'da. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 oy verirken gerekli belgeler…