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Haberler Fotohaber Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı
Giriş Tarihi: 26.12.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 21:44

Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat, hakkında çıkan 254 haberi kaldırttı. Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinde olan Karabat'ın kararı Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkarması dikkat çekti. Eşi benzeri daha önce görülmemiş şekilde 254 habere erişim engeli getiren Fatih Kale isimli hakimin kararı neye göre verdiği de kamuoyunda merak konusu oldu. Erişim engeli getirilen 254 haber arasında İstanbul'da arıza yapan tramvay haberinin bulunması da alınan kararda şaibe olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi.

SABAH İNTERNET
Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

İBB'deki para ilişkileri ve aldığı ihaleler ile sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat, hakkında çıkan haberleri kaldırtmak için harekete geçti.

Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

NEDEN BODRUM 2.SULH CEZA MAHKEMESİ TERCİH EDİLDİ?

Karabat, İstanbul Milletvekili olmasına ve şehirde ikamet etmesine rağmen çok ilginç bir şekilde hakkını İstanbul'daki mahkemelerde aramadı. Karabat, Bodrum 2.Sulh Ceza Mahkemesi'ne avukatı aracılığı ile başvurdu.

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Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARAR TEPKİ ÇEKTİ!

Karabat'ın başvurusu sonrası mahkeme eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nde görevli Hakim Fatih Kale, 254 habere erişim engeli getirdi. Kale'nin hangi gerekçe ile bu garabet kararı aldığı ise merak konusu oldu. Çıkan karar sonrası 'Özgür Karabat, Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'ni bilerek mi seçti?' sorusu da bir başka tartışma konusu olarak kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

SEKS KASETİ İLE ŞANTAJA UĞRADIĞI HABERLERİ TEK TEK YASAKLATTI

Özgür Karabat, bir süre önce parti örgütlerinden olan Aynur Doğan ile yasak aşk yaşamış, parti içinde yükselmek isteyen Doğan, cinsel ilişki sırasında Karabat'ı gizli kamera ile kayda almıştı. Karabat'tan görüntülere karşılık 10 milyon TL istenmişti. Karabat, kendisine şantaj yapanları şikayet ederken, hazırlanan iddianame üzerinden yapılan haberlere ise erişim engeli getirtti. Haberlerdeki bilgiler iddianameden alındığı için gerçek dışı hiçbir bilgi kamuoyuna servis edilmemişti.

Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

BOZULAN TRAMWAY HABERİ BİLE KALDIRILDI

Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararın içindeki bir ayrıntı da gözlerden kaçmadı. Adeta bir sipariş gibi yürürlüğe sokulan mahkeme kararı ile İstanbul'da bozulan bir tramvay ile ilgili habere de erişim engeli getirildi.

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