Eşi benzeri görülmemiş garabet karar! Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

SEKS KASETİ İLE ŞANTAJA UĞRADIĞI HABERLERİ TEK TEK YASAKLATTI

Özgür Karabat, bir süre önce parti örgütlerinden olan Aynur Doğan ile yasak aşk yaşamış, parti içinde yükselmek isteyen Doğan, cinsel ilişki sırasında Karabat'ı gizli kamera ile kayda almıştı. Karabat'tan görüntülere karşılık 10 milyon TL istenmişti. Karabat, kendisine şantaj yapanları şikayet ederken, hazırlanan iddianame üzerinden yapılan haberlere ise erişim engeli getirtti. Haberlerdeki bilgiler iddianameden alındığı için gerçek dışı hiçbir bilgi kamuoyuna servis edilmemişti.