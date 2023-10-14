Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber PAEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | |Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 14.10.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 08:14

PAEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | |Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!

PAEM mülakat sonuçları son dakika açıklaması geldi. 9-11 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen mülakat sonuçları www.pa.edur.tr adresinden e-Devlet girişi ile sorgulanabilecek. 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Peki, Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklandı? İşte, PAEM mülakat sonuçlarısorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...

PAEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | |Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!

6. Dönem PAEM mülakat sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. Sonuçları merak eden adaylar, nereden nasıl bakılacağını araştırıyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören ve iki yıl süreli eğitimin sonunda başarılı olan adayların komiser yardımcısı olarak atamaları yapılacak. Peki, 6. Dönem PAEM sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

PAEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | |Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!

6. DÖNEM PAEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Yüksek Öğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12'nci maddesi gereği 6. Dönem PAEM (Sivil Kaynaklı) Lisans Mezunu Öğrenci Alımı Sözlü/Mülakat Sınavları 09-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştır.

2023 Yılı 6. Dönem PAEM (Sivil Kaynaklı) Lisans Mezunu Öğrenci Alımı Sınavı Sonuçları 13 Ekim tarihinde açıklanmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PAEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | |Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!

6. DÖNEM PAEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar PAEM sınav sonuçlarını e-devlet ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.

PAEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PAEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | |Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!

EĞİTİM SONUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN ATAMALARI YAPILACAK

2023 Yılı 6. Dönem PAEM Lisans Mezunu Adayların Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

PAEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | |Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!

Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören ve iki yıl süreli eğitimin sonunda başarılı olan adayların komiser yardımcısı olarak atamaları yapılacak.

SON DAKİKA