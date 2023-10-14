Giriş Tarihi: 14.10.2023 08:14
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
08:14
PAEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | |Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!
PAEM mülakat sonuçları son dakika açıklaması geldi. 9-11 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen mülakat sonuçları www.pa.edur.tr adresinden e-Devlet girişi ile sorgulanabilecek. 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Peki, Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklandı? İşte, PAEM mülakat sonuçlarısorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...