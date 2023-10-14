PAEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | |Polis Akademisi 6. Dönem PAEM mülakat sınavı sonuçları açıklandı!

6. Dönem PAEM mülakat sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. Sonuçları merak eden adaylar, nereden nasıl bakılacağını araştırıyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören ve iki yıl süreli eğitimin sonunda başarılı olan adayların komiser yardımcısı olarak atamaları yapılacak. Peki, 6. Dönem PAEM sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...