REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Çöp Adam, Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 13 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. 13 Eylül Çarişamba reyting sıralaması yarışına Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ı başrollerinde buluşturan Çöp Adam yeni sezonu ile dahil oldu. İzleyiciler, Total ve AB reyting sıralaması ile günün reyting birincisini merak ediyor. Peki, 13 Eylül 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 13 Eylül 2023 dünün reyting birincisi…