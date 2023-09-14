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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Çöp Adam, Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 13 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.09.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:12

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Çöp Adam, Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 13 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 13 Eylül Çarşamba listesi araştırıyor. Yaz sezonunun bitmesi ile birlikte sezon finaline giren yapımlar tek tek geri dönüyor. Dün televizyon ekranlarında Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam yeni sezonu ile ekran hayatına geri döndü ve reyting rekabetine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Günün ilk ışıkları ile birlikte dünün reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 13 Eylül 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, dünün birincisi olan yapım…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Çöp Adam, Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 13 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemi meşgul etmeye başladı. 13 Eylül Çarişamba reyting sıralaması yarışına Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ı başrollerinde buluşturan Çöp Adam yeni sezonu ile dahil oldu. İzleyiciler, Total ve AB reyting sıralaması ile günün reyting birincisini merak ediyor. Peki, 13 Eylül 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 13 Eylül 2023 dünün reyting birincisi

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Çöp Adam, Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 13 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 13 EYLÜL AÇIKLANDI!

13 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Çöp Adam, Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 13 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
6 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Recep İvedik 5 filmi yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star özet yer aldı.


REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Çöp Adam, Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 13 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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