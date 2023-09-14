Giriş Tarihi: 14.09.2023 15:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:12
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Çöp Adam, Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 13 Eylül 2023 reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 13 Eylül Çarşamba listesi araştırıyor. Yaz sezonunun bitmesi ile birlikte sezon finaline giren yapımlar tek tek geri dönüyor. Dün televizyon ekranlarında Dönence, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam yeni sezonu ile ekran hayatına geri döndü ve reyting rekabetine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Günün ilk ışıkları ile birlikte dünün reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 13 Eylül 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, dünün birincisi olan yapım…