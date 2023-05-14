Rize Ardeşen seçim sonuçları! 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karadeniz Bölgesinin en önemli illerinden olan Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a ve milletvekili seçimlerinde MHP, İYİ Parti, AK Parti ve CHP için oy kullanan seçmenler Rize Ardeşen seçim sonuçları oy oranlarını merak ederek 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Rize Ardeşen seçim sonuçları bilgileri ve tüm detaylar.