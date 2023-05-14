Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Rize Ardeşen seçim sonuçları! 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:21

Rize Ardeşen seçim sonuçları! 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karadeniz Bölgesinin en önemli illerinden olan Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a ve milletvekili seçimlerinde MHP, İYİ Parti, AK Parti ve CHP için oy kullanan seçmenler Rize Ardeşen seçim sonuçları oy oranlarını merak ederek 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Rize Ardeşen seçim sonuçları bilgileri ve tüm detaylar.

Rize Ardeşen seçim sonuçları! 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Rize ili Ardeşen ilçesinde 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için oy kullanan Rizeli seçmenler YSK verileriyle Rize Ardeşen seçim sonuçları güncel oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

RİZE ARDEŞEN SEÇİM SONUÇLARI

2023 Rize Ardeşen seçim sonuçları oy oranları YSK yasaklarının sona ermesiyle burada olacak.

Rize Ardeşen seçim sonuçları! 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

RİZE ARDEŞEN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Rize Ardeşen Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rize Ardeşen seçim sonuçları! 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Rize Ardeşen seçim sonuçları! 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

RİZE 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %76.92

Muharrem İnce: %16.64

Meral Akşener: %4.69

Rize Ardeşen seçim sonuçları! 2023 Ardeşen seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

RİZE 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

AK Parti: %62.25

MHP: %12.55

CHP: %12.89

İYİ PARTİ: %6.07

SON DAKİKA