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Haberler Fotohaber Sakarya seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:18

Sakarya seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları

14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için araştırmalar sürüyor. Sakarya seçim sonuçları 2023 üzerinden vatandaşlar ilde hangi partinin kaç milletvekili çıkardığını öğrenmek istiyor. 2018 seçimlerinde toplam 7 milletvekili çıkaran Sakarya'da üstünlüğü 4 milletvekili ile Ak Parti bulunduruyordu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Sakarya seçim sonuçları 2023'te alacağı oy oranları sonucu yeni milletvekili sayıları belli olacak. Peki, Sakarya'da seçimi kim kazandı? İşte güncel Sakarya seçim sonucu haberi hakkında detaylar

Sakarya seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları

Sakarya 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023, gündemdeki yerini aldı. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın %70.5 oy aldığı Sakarya'da Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra Muharrem İnce, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA ittifakı adayı Sinan Oğan pusulalardaki yerlerini alacak. D'hondt seçim sistemi yoluyla oy oranı ve oranlarına göre partiler milletvekili çıkartabilecek. Ak Parti geçtiğimiz sene Sakarya'dan 4 milletvekili çıkarmıştı. Peki, Sakarya'da seçimi kim kazandı? İşte Sakarya seçim sonuçları 2023

Sakarya seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları

SAKARYA'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

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Sakarya seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları

Sakarya seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SAKARYA seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Sakarya seçim sonuçları 2023 hakkında detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Sakarya seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları

SAKARYA İLÇELERİ

Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı

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