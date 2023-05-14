Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:18

Sakarya seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları

14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için araştırmalar sürüyor. Sakarya seçim sonuçları 2023 üzerinden vatandaşlar ilde hangi partinin kaç milletvekili çıkardığını öğrenmek istiyor. 2018 seçimlerinde toplam 7 milletvekili çıkaran Sakarya'da üstünlüğü 4 milletvekili ile Ak Parti bulunduruyordu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın Sakarya seçim sonuçları 2023'te alacağı oy oranları sonucu yeni milletvekili sayıları belli olacak. Peki, Sakarya'da seçimi kim kazandı? İşte güncel Sakarya seçim sonucu haberi hakkında detaylar