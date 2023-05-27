Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:32

Samsun Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Samsun seçim sonucu ve oy oranları

Samsun 2. Tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündemdeki yerini alıyor. %62.02 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçen Samsun, 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek. Genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayan herhangi bir aday olmadığı için Türkiye tekrardan sandığa gidiyor. Milletvekili dağılımı yapıldığı için Türkiye tekrardan milletvekili seçimine değil; sadece 13. Cumhurbaşkanını seçmeye gidiyor. Samsun seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Samsun seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramak istiyor. İşte detaylar