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Haberler Fotohaber Samsun Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Samsun seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:32

Samsun Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Samsun seçim sonucu ve oy oranları

Samsun 2. Tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündemdeki yerini alıyor. %62.02 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçen Samsun, 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek. Genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayan herhangi bir aday olmadığı için Türkiye tekrardan sandığa gidiyor. Milletvekili dağılımı yapıldığı için Türkiye tekrardan milletvekili seçimine değil; sadece 13. Cumhurbaşkanını seçmeye gidiyor. Samsun seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Samsun seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramak istiyor. İşte detaylar

Samsun Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Samsun seçim sonucu ve oy oranları

Samsun seçim sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde sandığa giden vatandaşlar, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta tekrardan sandık başında olacak ve milletin iradesiyle yeni cumhurbaşkanı belirlenecek. Samsun 2. seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar Samsun seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Samsun Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Samsun seçim sonucu ve oy oranları

SAMSUN OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Samsun Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Samsun seçim sonucu ve oy oranları

28 MAYIS SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Samsun 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Samsun Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Samsun seçim sonucu ve oy oranları

SAMSUN İLÇELERİ

19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Yakakent

Samsun Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Samsun seçim sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

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