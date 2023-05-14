SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 14 MAYIS 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır, ücretler ne zaman verilecek?

Türkiye, 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giderken YSK sandık görevlisi ücreti merak ediliyor. Oy sayımı, resmi belgeler ve süreçteki düzene katkıda bulunacak vatandaşlar öncesinde görevli başvuru şartları hakkında araştırmalarını tamamladı. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. Şimdi ise gözler Sandık görevli ücretleri 2023 tablosuna çevrildi. Peki Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL, ücretler ne zaman verilecek? 2023 YSK Sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır?