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Giriş Tarihi: 14.05.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 09:04

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 14 MAYIS 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır, ücretler ne zaman verilecek?

Türkiye, 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giderken YSK sandık görevlisi ücreti merak ediliyor. Oy sayımı, resmi belgeler ve süreçteki düzene katkıda bulunacak vatandaşlar öncesinde görevli başvuru şartları hakkında araştırmalarını tamamladı. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. Şimdi ise gözler Sandık görevli ücretleri 2023 tablosuna çevrildi. Peki Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL, ücretler ne zaman verilecek? 2023 YSK Sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 14 MAYIS 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır, ücretler ne zaman verilecek?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 seçim günü araştırılıyor. Oy verme sürecinde belgeleme ve düzen konusunda yardımcı olacak vatandaşlar sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır sorularına yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından atanan görevliler yanı sıra seçim görevlisi olmak isteyen vatandaşlar da araştırmalara hız kazandırdı. İşte, 2023 YSK sandık görevlisi ücreti memurlar, başkan, siyasi parti temsilcisi ve üyeler hakkında bilgiler

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 14 MAYIS 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır, ücretler ne zaman verilecek?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU SORGULAMA

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde YSK seçim takvimi izleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu, sandık görevlisi olmak isteyen adaylar için henüz resmi bir açıklama yapmazken başvuru yapmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 14 MAYIS 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır, ücretler ne zaman verilecek?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 14 MAYIS 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır, ücretler ne zaman verilecek?

SEÇİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 14 MAYIS 2023: YSK Sandık görevlisi ücreti nasıl hesaplanır, ücretler ne zaman verilecek?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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