YSK Sandık görevlisi ücreti 2023: Seçim sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 listesi ikinci tur ile birlikte yeniden gündemde. Türkiye, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidiyor. 14 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücretlerin ne zaman yatacağı konusunda araştırmaları sürüyor. Sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan seçim görevlisi olma şartları da gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu duyuruları takip ediliyor. Peki, seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, seçimden sonra mı ödenecek? İşte, tüm merak edilenler…