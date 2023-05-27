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Haberler Fotohaber YSK Sandık görevlisi ücreti 2023: Seçim sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 07:21

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023: Seçim sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 listesi ikinci tur ile birlikte yeniden gündemde. Türkiye, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidiyor. 14 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücretlerin ne zaman yatacağı konusunda araştırmaları sürüyor. Sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan seçim görevlisi olma şartları da gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu duyuruları takip ediliyor. Peki, seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, seçimden sonra mı ödenecek? İşte, tüm merak edilenler…

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023: Seçim sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor 2023 sorusu yanıt arıyor. Oy verme işlemi sürecinde yardımcı olacak vatandaşlar YSK ataması ve gönüllülük esaslı gerçekleşiyor. Sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler ayrı ayrı ödeme alıyor. YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödeme tarihleri 14 Mayıs ve 28 Mayıs için ayrı ayrı değerlendiriliyor. Seçime sayılı saatler kala araştırmalar hız kazandı. Peki, seçim sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023: Seçim sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

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YSK Sandık görevlisi ücreti 2023: Seçim sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023: Seçim sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023: Seçim sandık görevlisi 2. Tur ücreti ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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