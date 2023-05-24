Sandık görevlisi ücretleri 2023: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?

YSK Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi araştırmaları hız kazandı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. İlk turda olduğu gibi ikinci turda da sandık başında oy sayımı, resmi belgeler ve süreçteki düzene katkı sağlamak için binlerce kişi görev alacak. Bu noktada ise YSK görevli ücretleri 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan ödemelerin hesaplara geçeceği tarih de merak konusu oldu. Peki, 2023 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs'tan sonra mı ödenecek, nasıl hesaplanır? İşte, Yüksek Seçim Kurulu ile 2023 Seçim görevlisi ücreti ödeme tarihleri ve tutarı…