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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücretleri 2023: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:31

Sandık görevlisi ücretleri 2023: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?

YSK Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi araştırmaları hız kazandı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. İlk turda olduğu gibi ikinci turda da sandık başında oy sayımı, resmi belgeler ve süreçteki düzene katkı sağlamak için binlerce kişi görev alacak. Bu noktada ise YSK görevli ücretleri 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan ödemelerin hesaplara geçeceği tarih de merak konusu oldu. Peki, 2023 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs'tan sonra mı ödenecek, nasıl hesaplanır? İşte, Yüksek Seçim Kurulu ile 2023 Seçim görevlisi ücreti ödeme tarihleri ve tutarı…

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?

YSK Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek soruları gündemdeki yerini koruyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Oy verme sürecinde binlerce kişi belgeleme yapmak ve düzeni sağlamak için sandık başında görev üstlenecek. Geri sayım devam ederken sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır soruları yanıt aramaya başladı. Seçim görevli ücretleri hesaplama işlemleri memur maaşı katsayı oranına göre yapılacak. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, seçimden sonra mı verilecek? İşte, 2023 YSK Seçim görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ve tutarları…

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

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Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ödeme tarihi: İlk ve 2. Tur seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 28 Mayıs’tan sonra mı, ne kadar ödenecek, kaç TL?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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