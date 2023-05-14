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Haberler Fotohaber Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! 2023 Birecik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:54

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! 2023 Birecik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

93 bin 613 nüfuslu Birecik'te 2023 seçim sonuçları sorgulanıyor. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve milyonlarla seçmen Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek açıklamaya gözlerini çevirmiş durumda. Vatandaşlar cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilleri seçimi için oy kullandılar. Birecik'te Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları ve "Cumhurbaşkanı seçimlerini kim kazandı?" sorusu araştırılıyor. Toplam 14 milletvekilini meclise gönderecek olan Şanlıurfa'da Birecik seçim sonuçları Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile merak ediliyor. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla Birecik'te oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr aracılığıyla takip ediyor. Peki, 2023 Birecik seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Birecik 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! 2023 Birecik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şanlıurfa Birecik seçim sonucu gündemdeki yerini koruyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da merkez ilçeler arasında yer alan Birecik'te yaşayan seçmenler seçim sonuçlarını merak ediyorlar. Toplam 14 milletvekilini meclise gönderecek olan Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği YSK verileri geldikçe belli olacak. Birecik'te yaşayan 93 bin 613 vatandaş "seçimi kim kazandı." merak ediyor. Peki, 2023 Birecik seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları Birecik oy yüzdeleri…

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! 2023 Birecik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞANLIURFA BİRECİK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Birecik Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! 2023 Birecik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OY KULLANMA SAATLERİ

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! 2023 Birecik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! 2023 Birecik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
OY NASIL KULLANILIR?
Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;
1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:
İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.
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