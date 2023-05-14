Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! 2023 Birecik seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

93 bin 613 nüfuslu Birecik'te 2023 seçim sonuçları sorgulanıyor. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve milyonlarla seçmen Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek açıklamaya gözlerini çevirmiş durumda. Vatandaşlar cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilleri seçimi için oy kullandılar. Birecik'te Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları ve "Cumhurbaşkanı seçimlerini kim kazandı?" sorusu araştırılıyor. Toplam 14 milletvekilini meclise gönderecek olan Şanlıurfa'da Birecik seçim sonuçları Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile merak ediliyor. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla Birecik'te oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr aracılığıyla takip ediyor. Peki, 2023 Birecik seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Birecik 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.