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Haberler Fotohaber Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Şanlıurfa seçim sonuçları 2023
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:15

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Şanlıurfa seçim sonuçları 2023

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Şanlıurfa' da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %64.8 ile en yüksek oyu almıştı. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Şanlıurfa seçim sonuçları 2023

Şanlıurfa seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Şanlıurfa'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları açıklandı mı, Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şanlıurfa 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Şanlıurfa seçim sonuçları 2023

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Şanlıurfa seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Şanlıurfa seçim sonuçları 2023

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Şanlıurfa seçim sonuçları 2023

ŞANLIURFA'NIN İLÇELERİ

Şanlıurfa'da toplam olarak 13 ilçe bulunur. Şanlıurfa'nın ilçeleri sırası ile Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halveti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir şeklindedir.

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Şanlıurfa seçim sonuçları 2023

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2018

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 1.060.815 olurken katılım oranı: %79,7 olarak duyurulmuştu.

3651 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 845,619 olarak belirlendi.

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