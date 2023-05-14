Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Şanlıurfa seçim sonuçları 2023

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Şanlıurfa' da 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %64.8 ile en yüksek oyu almıştı. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...