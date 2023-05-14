Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Eyyübiye seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şanlıurfa'nın en kalabalık ikinci ilçesi olması sebebiyle Eyyübiye seçim sonuçları merak ediliyor. İlçedeki 391 bini aşkın seçmen "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve açılan sandıklar YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Toplam 14 milletvekilini meclise gönderecek olan Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl etkiyeceği merak ediliyor. Peki, 2023 Eyyübiye seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Eyyübiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.