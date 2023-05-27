Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gitti. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy pusulasında yer alıyor. 14 Mayıs Şanlıurfa ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %62 oy oranı ile bu turu galip olarak tamamlarken onu %38,02 ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu takip etmişti. 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erdi ve sandıklar sayılmaya başladı. YSK yayın yasağının kalkmasının ardından canlı seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden paylaşılacak. Peki, Şanlıurfa, ikinci tur seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şanlıurfa ikinci tur kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Şanlıurfa oy sonuçları…