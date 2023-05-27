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Haberler Fotohaber Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 15:29

Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gitti. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy pusulasında yer alıyor. 14 Mayıs Şanlıurfa ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %62 oy oranı ile bu turu galip olarak tamamlarken onu %38,02 ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu takip etmişti. 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erdi ve sandıklar sayılmaya başladı. YSK yayın yasağının kalkmasının ardından canlı seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden paylaşılacak. Peki, Şanlıurfa, ikinci tur seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şanlıurfa ikinci tur kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Şanlıurfa oy sonuçları…

Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Şanlıurfa ikinci tur seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı kapsamında sorgulanıyor. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve yayın yasağının kalkmasının ardından canlı veriler YSK tarafından paylaşılıyor ve milyonlarca seçmen ikinci tur seçimi kim kazandı sabah.com.tr üzerinden takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasından kendisini temsil etmesini adaya bir kez daha evet mührünü basan Şanlıurfa seçmeni şimdi Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ekranını gözlerini kırpmadan izliyor. İşte, Şanlıurfa ikinci tur seçim sonucu…

Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Şanlıurfa seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gitmişti.14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer almış, seçmenler kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basmıştı. 14 Mayıs seçim sonuçları ise şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan: %62 oy oranı ile birinci

Kemal Kılıçdaroğlu: %36,08 oy oranı ile ikinci

Sinan Oğan: %1,59 oy oranı ile üçüncü

Muharrem İnce: %0,33 oy oranı ile dördüncü olmuştu.

İlk turda dört cumhurbaşkanı adayından hiçbiri adaydan hiçbiri %50 barajını geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı.

Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %55,83

Emek ve Özgürlük İttifakı: %24,85

Millet İttifakı: %12,62

AK Parti: %43,01

Yeşil Sol Parti: 24,85

MHP: %9,44

CHP: 8,05

İYİ Parti: %4,57

Yeniden Refah: %2,95

Şanlıurfa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ŞANLIURFA'NIN İLÇELERİ

Şanlıurfa'da toplam olarak 13 ilçe bulunur. Şanlıurfa'nın ilçeleri sırası ile; Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halveti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir şeklindedir.

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