Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:35

Sarıyer seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu üzerinden vatandaşlar İstanbul 2. Bölgede hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağını merak ediyor. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 15 ve MHP 2; Millet İttifakı'ndan CHP 8 ve İyi Parti 2 milletvekili çıkarmıştı. Bunun yanı sıra 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Sarıyer seçim sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini alacak. Peki, Sarıyer'de seçimi kim kazandı 2023? İşte detaylar