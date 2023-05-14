Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sarıyer seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:35

Sarıyer seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

Sarıyer seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu üzerinden vatandaşlar İstanbul 2. Bölgede hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağını merak ediyor. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 15 ve MHP 2; Millet İttifakı'ndan CHP 8 ve İyi Parti 2 milletvekili çıkarmıştı. Bunun yanı sıra 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Sarıyer seçim sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini alacak. Peki, Sarıyer'de seçimi kim kazandı 2023? İşte detaylar

Sarıyer seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Sarıyer seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar 14 Mayıs 2023 seçim günü vatandaşlar tarafından araştırılacak. İstanbul 2'inci bölgede yer alan Sarıyer'de 720 sandıkta toplam 260.514 kişi oy kullanacak. Bu noktada vatandaşlar Sarıyer seçim sonucu ne zaman açıklanacak, hangi parti önde sorusuna yanıt arayacak. CHP, İyi Parti, MHP ve Ak Parti'nin oyları bu noktada merak ediliyor. İşte Sarıyer seçim sonuçları ve oy oranları

Sarıyer seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

SARIYER'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sarıyer seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

Sarıyer seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

SARIYER SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sarıyer seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Sarıyer seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Sarıyer seçim sonucu ve oy oranları

SARIYER SEÇİM SONUÇLARI 2018

Ak Parti: %36.27

CHP: %35.28

HDP: %10.31

İYİ Parti: %8.62

MHP: %7.69

SP: %1.32

SON DAKİKA