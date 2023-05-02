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Haberler Fotohaber EN SON Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anketi sonuçları güncel
Giriş Tarihi: 02.05.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 21:33

EN SON Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anketi sonuçları güncel

Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 için yeniden gündemde. 14 Mayıs öncesinde son sonuçlar alınıyor. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidecek seçmen oy kullanma yerlerini YSK ile öğrendi. Kamuoyu araştırmaları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan arasından "hangi adaya oy verirsiniz" sorusu yanıtlanıyor. Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika güncelleniyor. Partilerin oy yüzdeleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, son gelişmeler…

EN SON Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anketi sonuçları güncel

Seçim anketi oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti için tek tek araştırılıyor. Türkiye Genel Seçimleri için gün sayıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesinde son veriler kontrol ediliyor. Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 güncel verileri gündemdeki yerini koruyor. Yurtdışı seçmeni sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçim oyları sandık öncesinde araştırılıyor. Peki, seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, detaylar…

EN SON Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anketi sonuçları güncel

"SAYIN ERDOĞAN'IN ÖNDE OLMADIĞI HİÇBİR ANKET GÖRMEDİK!"

"Türkiye'nin Nabzı" başlıklı seçim anketleri gerçekleştiren OPTİMAR'ın Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir sonuçları sabah.com.tr ile paylaştı.

"Sayın Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" diyen Daşdemir AK Parti'nin de CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir farkla kazandığını belirtti.

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EN SON Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anketi sonuçları güncel

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

EN SON Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anketi sonuçları güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

EN SON Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anketi sonuçları güncel

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

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