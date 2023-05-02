EN SON Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anketi sonuçları güncel

Seçim anketi oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti için tek tek araştırılıyor. Türkiye Genel Seçimleri için gün sayıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesinde son veriler kontrol ediliyor. Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 güncel verileri gündemdeki yerini koruyor. Yurtdışı seçmeni sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçim oyları sandık öncesinde araştırılıyor. Peki, seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, detaylar…