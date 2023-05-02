EN SON Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Seçim anketi sonuçları güncel

Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 için yeniden gündemde. 14 Mayıs öncesinde son sonuçlar alınıyor. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidecek seçmen oy kullanma yerlerini YSK ile öğrendi. Kamuoyu araştırmaları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan arasından "hangi adaya oy verirsiniz" sorusu yanıtlanıyor. Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika güncelleniyor. Partilerin oy yüzdeleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Seçim anket sonuçları Mayıs 2023 nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, son gelişmeler…