Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: 13 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika verileri ile araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'a doğru adım adım ilerlerken ''Son seçim anket sonuçları nasıl, Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç?'' soruları yanıt arıyor. Binlerce seçmene "Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Verilen yanıtlar sonrası Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları netleşti. Peki, 2023 Seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları…