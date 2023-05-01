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Giriş Tarihi: 01.05.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 11:10

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: 13 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika verileri ile araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'a doğru adım adım ilerlerken ''Son seçim anket sonuçları nasıl, Millet İttifakıCumhur İttifakı mı önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç?'' soruları yanıt arıyor. Binlerce seçmene "Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Verilen yanıtlar sonrası Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları netleşti. Peki, 2023 Seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları…

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: 13 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

Seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları ortaya çıktı. 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye Genel Seçimleri ile 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekilleri belirlenecek. Sayılı günler kala Genar Araştırma Şirketi seçmenin nabzını tuttuğu araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Seçim ayına girilmesiyle beraber vatandaşlar, seçim anket sonuçları ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları için sorgulamalarını hızlandırdı. Peki, Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları 2023 son durum…

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: 13 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

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Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: 13 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: 13 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: 13 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

GENEL SEÇİMLER

Genar Araştırma'nın anketinde vatandaşlara "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.1 oy aldığı ankete CHP'nin oy oranı yüzde 26.2'de kaldı.

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