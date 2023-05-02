Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Son seçim anket sonuçları güncel veriler

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.