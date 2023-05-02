Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Son seçim anket sonuçları güncel veriler

Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 listeleri güncellendi. 14 Mayıs milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye sandık başında olacak. Oy pusulasında yer alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan için seçmene "hangi adaya oy verirsiniz" sorusu yöneltiliyor. Seçim anket sonuçları oy oranları son dakika kamuoyu araştırmaları ile açıklanıyor. Adayların aldıkları oy oranı gündemde. Peki, seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 nasıl, kim önde, hangi aday kazanıyor? İşte, son durum…