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Haberler Fotohaber Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Son seçim anket sonuçları güncel veriler
Giriş Tarihi: 02.05.2023 01:35 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 01:35

Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Son seçim anket sonuçları güncel veriler

Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 listeleri güncellendi. 14 Mayıs milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye sandık başında olacak. Oy pusulasında yer alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan için seçmene "hangi adaya oy verirsiniz" sorusu yöneltiliyor. Seçim anket sonuçları oy oranları son dakika kamuoyu araştırmaları ile açıklanıyor. Adayların aldıkları oy oranı gündemde. Peki, seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 nasıl, kim önde, hangi aday kazanıyor? İşte, son durum…

Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Son seçim anket sonuçları güncel veriler

Seçim anketi oy oranları son dakika gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Genel Seçimleri öncesi seçmenin nabzı tutuluyor. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti oyları listelerde yerini aldı. Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimi öncesi yayında. Yurtdışı seçmeni oy kullanmak için sandık başında yer aldı. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar seçime gün sayıyor. İşte, son seçim anket sonuçları güncel veriler…

Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Son seçim anket sonuçları güncel veriler

"SAYIN ERDOĞAN'IN ÖNDE OLMADIĞI HİÇBİR ANKET GÖRMEDİK!"

"Türkiye'nin Nabzı" başlıklı seçim anketleri gerçekleştiren OPTİMAR'ın Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir sonuçları sabah.com.tr ile paylaştı.

"Sayın Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" diyen Daşdemir AK Parti'nin de CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir farkla kazandığını belirtti.

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Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Son seçim anket sonuçları güncel veriler

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Son seçim anket sonuçları güncel veriler

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

Seçim anketi sonuçları Mayıs 2023 son dakika yayında! Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Son seçim anket sonuçları güncel veriler

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

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