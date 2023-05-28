Seçim kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK açıkladı!28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı zorunlu mu, olmadan oy kullanılır mı?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy süreci başladı. 08.00 tarihinde başlayan oy kullanma süreci 17.00'e kadar devam edecek. Yüksek Seçim Kurulu Yurt İçi Seçmen Sıkça Sorulan Sorular adlı sayfasında seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi sorularına yanıt verdi. 2. Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak ve sandığın iradesi doğrultusunda 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? İşte konu hakkında detaylar