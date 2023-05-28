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Haberler Fotohaber Seçim kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK açıkladı!28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı zorunlu mu, olmadan oy kullanılır mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 13:39

Seçim kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK açıkladı!28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı zorunlu mu, olmadan oy kullanılır mı?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy süreci başladı. 08.00 tarihinde başlayan oy kullanma süreci 17.00'e kadar devam edecek. Yüksek Seçim Kurulu Yurt İçi Seçmen Sıkça Sorulan Sorular adlı sayfasında seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi sorularına yanıt verdi. 2. Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak ve sandığın iradesi doğrultusunda 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? İşte konu hakkında detaylar

Seçim kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK açıkladı!28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı zorunlu mu, olmadan oy kullanılır mı?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusu yanıt aramakta. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenler E-Devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenebilirken, 14 Mayıs'taki seçimle aynı yerde oylarını kullanacaklar. Bu noktada seçmen kağıtlarını kaybeden vatandaşlar, seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi, seçmen kağıdı zorunlu mu sorularına yanıt arıyor. Konu hakkında en net açıklama, Yüksek Seçim Kurulu tarafından geldi.

Seçim kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK açıkladı!28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı zorunlu mu, olmadan oy kullanılır mı?

SEÇMEN KAĞIDI TEKRARDAN DAĞITILACAK MI?

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.

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Seçim kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK açıkladı!28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı zorunlu mu, olmadan oy kullanılır mı?

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvurusunu karara bağladı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, talebi kabul ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

Seçim kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK açıkladı!28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı zorunlu mu, olmadan oy kullanılır mı?

SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?

Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

Seçim kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK açıkladı!28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı zorunlu mu, olmadan oy kullanılır mı?

İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?

İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

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