Seçim kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK açıkladı!28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı zorunlu mu, olmadan oy kullanılır mı?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusu yanıt aramakta. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenler E-Devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenebilirken, 14 Mayıs'taki seçimle aynı yerde oylarını kullanacaklar. Bu noktada seçmen kağıtlarını kaybeden vatandaşlar, seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi, seçmen kağıdı zorunlu mu sorularına yanıt arıyor. Konu hakkında en net açıklama, Yüksek Seçim Kurulu tarafından geldi.