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Haberler Fotohaber Seçime katılım oranı nasıl, yüzde kaç? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimde kaç kişi oy kullandı, kaç kişi sandığa gitti?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:33

Seçime katılım oranı nasıl, yüzde kaç? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimde kaç kişi oy kullandı, kaç kişi sandığa gitti?

Seçim katılım oranı hakkında son dakika araştırmalar devam ediyor. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için vatandaşlar saat 08.00'de sandığa gitmeye başladı. 17.00'ye kadar oy kullanma hakkında Türk vatandaşları sahipken, "seçimde kaç kişi oy kullandı, seçim katılım oranı nasıl?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandığa katılım oranı açıklanacak. 14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenden 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. Bu da %87.04'e denk geliyor. Peki, seçime katılım oranı kaç? Kaç kişi oy kullandı? İşte konu hakkında detaylar

Seçime katılım oranı nasıl, yüzde kaç? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimde kaç kişi oy kullandı, kaç kişi sandığa gitti?

Seçimde kaç kişi oy kullandı, seçime katılım oranı yüzde kaç gibi sorular yanıt arıyor. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Türk tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçiyor. Vatandaşlar ilk defa cumhurbaşkanlığı ikinci turunda sandığa giderken, 65 milyondan fazla vatandaş seçime katılma hakkı kazandı. Bu noktada seçime katılım oranı 28 Mayıs 2023 için araştırılıyor. İşte konu hakkında detaylar

Seçime katılım oranı nasıl, yüzde kaç? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimde kaç kişi oy kullandı, kaç kişi sandığa gitti?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Daha sonra YSK yayın yasağı hakkında bilgiler verdikten sonra yasak kalkmış olacak.

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Seçime katılım oranı nasıl, yüzde kaç? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimde kaç kişi oy kullandı, kaç kişi sandığa gitti?

SEÇİM KATILIM ORANI YÜZDE KAÇ?

Henüz bu konu hakkında bir bilgi gelmedi. Geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Seçime katılım oranı nasıl, yüzde kaç? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimde kaç kişi oy kullandı, kaç kişi sandığa gitti?

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Seçime katılım oranı nasıl, yüzde kaç? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimde kaç kişi oy kullandı, kaç kişi sandığa gitti?

SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?

Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

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