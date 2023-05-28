Seçime katılım oranı nasıl, yüzde kaç? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimde kaç kişi oy kullandı, kaç kişi sandığa gitti?

Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:33

Seçim katılım oranı hakkında son dakika araştırmalar devam ediyor. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için vatandaşlar saat 08.00'de sandığa gitmeye başladı. 17.00'ye kadar oy kullanma hakkında Türk vatandaşları sahipken, "seçimde kaç kişi oy kullandı, seçim katılım oranı nasıl?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandığa katılım oranı açıklanacak. 14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenden 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. Bu da %87.04'e denk geliyor. Peki, seçime katılım oranı kaç? Kaç kişi oy kullandı? İşte konu hakkında detaylar