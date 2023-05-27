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Haberler Fotohaber Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK ile 28 Mayıs ikinci tur seçimde seçmen kağıdı zorunlu mu, kimlikle oy verilir mi?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 06:06

Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK ile 28 Mayıs ikinci tur seçimde seçmen kağıdı zorunlu mu, kimlikle oy verilir mi?

Seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi gibi sorular 64 milyon seçmen tarafından araştırılıyor. Hali hazırda 14 Mayıs seçimleri sonrası seçmen kağıtlarını çöpe atan veyahut kaybeden vatandaşlar kimlikler oy kullanılabilir mi, seçmen kağıdı sorgulama nasıl yapılır sorularını yöneltmekte. YSK, 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? İşte konu hakkında detaylar

Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK ile 28 Mayıs ikinci tur seçimde seçmen kağıdı zorunlu mu, kimlikle oy verilir mi?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı sorusu yanıt aramakta. E devlet üzerinden nerede oy kullanacağım sorusu yanıt bulurken, YSK 28 Mayıs 2023 seçimleri için tekrardan seçmen bilgi kağıtlarının dağıtıldığını dile getirdi. Peki, seçmen kağıdı zorunlu mu, kimlikle oy kullanılır mı? İşte detaylar

Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK ile 28 Mayıs ikinci tur seçimde seçmen kağıdı zorunlu mu, kimlikle oy verilir mi?

SEÇMEN KAĞIDI TEKRARDAN DAĞITILACAK MI?

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.

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Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK ile 28 Mayıs ikinci tur seçimde seçmen kağıdı zorunlu mu, kimlikle oy verilir mi?

Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvurusunu karara bağladı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, talebi kabul ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK ile 28 Mayıs ikinci tur seçimde seçmen kağıdı zorunlu mu, kimlikle oy verilir mi?

Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK ile 28 Mayıs ikinci tur seçimde seçmen kağıdı zorunlu mu, kimlikle oy verilir mi?

SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?

Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

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