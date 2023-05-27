Giriş Tarihi: 27.05.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 06:06

Seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? YSK ile 28 Mayıs ikinci tur seçimde seçmen kağıdı zorunlu mu, kimlikle oy verilir mi?

Seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi gibi sorular 64 milyon seçmen tarafından araştırılıyor. Hali hazırda 14 Mayıs seçimleri sonrası seçmen kağıtlarını çöpe atan veyahut kaybeden vatandaşlar kimlikler oy kullanılabilir mi, seçmen kağıdı sorgulama nasıl yapılır sorularını yöneltmekte. YSK, 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy verilir mi? İşte konu hakkında detaylar