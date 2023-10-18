ÖSYM SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Kurum bünyesinde görev almak isteyen adaylar KPSS 2023/6 tercih işlemlerini 5-11 Ekim tarihleri arasında tamamladı. Şimdi tüm gözler SGK personel alımı tercih sonucu için gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Alımlar puan üstünlüğüne göre yapılacak olup KPSS 2023/6 tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…