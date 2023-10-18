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Haberler Fotohaber ÖSYM SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:50

ÖSYM SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Kurum bünyesinde görev almak isteyen adaylar KPSS 2023/6 tercih işlemlerini 5-11 Ekim tarihleri arasında tamamladı. Şimdi tüm gözler SGK personel alımı tercih sonucu için gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Alımlar puan üstünlüğüne göre yapılacak olup KPSS 2023/6 tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

SGK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı | KPSS 2023/6 SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için bekleyiş sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.392 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu doğrultuda KPSS 2023/6 tercihleri 5 -11 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Kurum bünyesinde çalışmak isteyen binlerce adayın gündeminde ''KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları yer alıyor. Yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Büro ve destek personeli, koruma güvenlik görevlisi, teknisyen alımı sonucu için ÖSYM ekranı ziyaretleri hız kazandı. İşte, 2023 SGK personel alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı sorgulama ekranı…

SGK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı | KPSS 2023/6 SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SGK 1.392 PERSONEL ALIMI (KPSS-2023/6) TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1.392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SGK sözleşmeli memur alımı için başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontejanları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile belli oldu.

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SGK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı | KPSS 2023/6 SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIMI KPSS-2023/6 TERCİH KILAVUZU

SGK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı | KPSS 2023/6 SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/6 (SGK sözleşmeli personel alımı) tercih işlemleri, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemleri adayların puanına ve tercih sırasına göre yapılacak.

SGK personel alımı sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yaplmadı. Sonuçların Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SGK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı | KPSS 2023/6 SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SGK PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.

KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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