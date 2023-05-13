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Haberler Fotohaber Sinop Gerze seçim sonuçları 2023: Sinop Gerze Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 23:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 23:29

Sinop Gerze seçim sonuçları 2023: Sinop Gerze Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Sinop Gerze seçim sonuçları 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. ''Seçimi kim kazandı?'' sorusu Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile yanıt buluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ile 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı hesaplanıyor. Türkiye genel seçimi sonucu il ve ilçe bazlı araştırılmaya başlandı. YSK tarafından açıklanan veriler sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, 2023 Sinop Gerze seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Gerze seçim sonucu ve oy oranları güncel veriler…

Sinop Gerze seçim sonuçları 2023: Sinop Gerze Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Sinop Gerze seçim sonuçları 2023 verileri için sorgulamalar hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenen Türkiye Genel Seçimleri ardından 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekilleri netlik kazanacak. Pusulada toplam 4 aday yer alırken Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce oy oranı takip ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayıları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile ortaya çıkıyor. Gözler ise Sinop Gerze seçim sonucu verilerine ilişkin YSK açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, 2023 Sinop Gerze seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları hakkında tüm detaylar…

Sinop Gerze seçim sonuçları 2023: Sinop Gerze Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

SİNOP GERZE SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Sinop Gerze Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Sinop Gerze seçim sonuçları 2023: Sinop Gerze Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Sinop Gerze seçim sonuçları 2023: Sinop Gerze Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Sinop Gerze seçim sonuçları 2023: Sinop Gerze Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

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