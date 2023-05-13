Giriş Tarihi: 13.05.2023 23:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 23:29

Sinop Gerze seçim sonuçları 2023: Sinop Gerze Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Sinop Gerze seçim sonuçları 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. ''Seçimi kim kazandı?'' sorusu Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ile yanıt buluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ile 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı hesaplanıyor. Türkiye genel seçimi sonucu il ve ilçe bazlı araştırılmaya başlandı. YSK tarafından açıklanan veriler sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, 2023 Sinop Gerze seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Gerze seçim sonucu ve oy oranları güncel veriler…