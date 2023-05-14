ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 Pazartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçimlerde Şırnak ilimizde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ve İyi Parti için oy kullanan seçmenler Şırnak seçim sonuçları oy oranlarını öğrenmek amacıyla 2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı-Millet İttifakı Şırnak oy oranları ve tüm bilgiler.