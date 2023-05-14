ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Şırnak seçim sonucu oranları, 14 Mayıs günü sandık başına giderek Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve Milletvekili seçimlerinde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti için oy verenler tarafından öğrenilmek istenerek 2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs Şırnak seçim sonuçları ve tüm detaylar şöyle;