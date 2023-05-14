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Haberler Fotohaber ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 20:04

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 Pazartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçimlerde Şırnak ilimizde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ve İyi Parti için oy kullanan seçmenler Şırnak seçim sonuçları oy oranlarını öğrenmek amacıyla 2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı-Millet İttifakı Şırnak oy oranları ve tüm bilgiler.

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Şırnak seçim sonucu oranları, 14 Mayıs günü sandık başına giderek Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve Milletvekili seçimlerinde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti için oy verenler tarafından öğrenilmek istenerek 2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs Şırnak seçim sonuçları ve tüm detaylar şöyle;

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Şırnak Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

  1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  2. MUHARREM İNCE (ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ)
  3. KEMAL KILIÇDAROĞLU
  4. SİNAN OĞAN
ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ

1- ARSLAN TATAR

2- HATİCE ATAN

3- BEDİRHAN ŞIK

4- ABDULKERİM GÜNDÜZ

MHP

1- HALİL TATAR

2- FİKRET KAYA

3- İDRİS BARKIN

4- BAHATTİN SEVEN

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Şırnak Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CHP

1- NİZAR ÖKTEN

2- BOTAN CİZRELİ

3- ABDULLAH KAYA

4- AYŞE BİLİN

İYİ PARTİ

1-ADİL ÖZÇINAR

2- NURETTİN İLÇİ

3- OSMAN FERFOOĞLU

4- DOĞUKAN YAYCI

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