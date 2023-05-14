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Haberler Fotohaber Sivas seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları 2023
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:24

Sivas seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları 2023

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. 64 milyona yakın kişi sandıkta oyunu Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan dörtlüsünden birine verecek. Toplamda 5 milletvekili çıkaracak olmasından ötürü Sivas seçim sonuçları 2023 sıklıkla araştırılıyor. 2018'te 5 MV çıkaran ilde Ak Parti 3, MHP ve CHP 1 oy çıkarabilmişti. Vatandaşlar, Sivas'ta seçimi kim kazandı, partilerin oy oranları nasıl sorusunu yöneltecek. Sivas seçim sonucu anbean sabah.com.tr üzerinden canlı takip edilebilecek. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonuçları 2023

Sivas seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları 2023

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili Sivas seçim sonuçları 2023, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs'ta vatandaşlar sandığa gidecek ve oylarını kullanacak. Sivas seçim sonucu bu noktada 5 milletvekili çıkarması sebebiyle sıklıkla araştırılacak. Partilerin ve ittifakların oy oranları gündemdekini yerini koruyacak. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile birlikte toplam 5 İttifak seçime girecek. Peki, Sivas'ta seçimi kim kazandı? İşte Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları

Sivas seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları 2023

SİVAS'TA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

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Sivas seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları 2023

Sivas seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları 2023

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sivas seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Sivas seçim sonuçları 2023 hakkında detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Sivas seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları 2023

SİVAS İLÇELERİ

Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Geremek, Gölova, Gürün, Hafik, İmralı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Suşehri, Şarkışlı, Ulaş, Yıldızeli ve Zara

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