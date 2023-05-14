Sivas seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları 2023

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. 64 milyona yakın kişi sandıkta oyunu Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan dörtlüsünden birine verecek. Toplamda 5 milletvekili çıkaracak olmasından ötürü Sivas seçim sonuçları 2023 sıklıkla araştırılıyor. 2018'te 5 MV çıkaran ilde Ak Parti 3, MHP ve CHP 1 oy çıkarabilmişti. Vatandaşlar, Sivas'ta seçimi kim kazandı, partilerin oy oranları nasıl sorusunu yöneltecek. Sivas seçim sonucu anbean sabah.com.tr üzerinden canlı takip edilebilecek. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonuçları 2023