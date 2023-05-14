Sivas seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sivas seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları 2023

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili Sivas seçim sonuçları 2023, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs'ta vatandaşlar sandığa gidecek ve oylarını kullanacak. Sivas seçim sonucu bu noktada 5 milletvekili çıkarması sebebiyle sıklıkla araştırılacak. Partilerin ve ittifakların oy oranları gündemdekini yerini koruyacak. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile birlikte toplam 5 İttifak seçime girecek. Peki, Sivas'ta seçimi kim kazandı? İşte Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları