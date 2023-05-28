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Haberler Fotohaber Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları son dakika || YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:31

Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları son dakika || YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sivas seçim sonuçları son dakika haberleri aratılıyor. 14 Mayıs'ta 55 milyon oyunu kullandı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. YSK ikinci turun 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu ve vatandaşlar bu sabah 08.00'de oy kullanmaya başladı. Sivas seçim sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini bu noktada almış durumda. Cumhur İttifakı ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy pusulasındaki yerini alacak. Canlı Sivas seçim sonucu sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki, Sivas seçimi kim kazandı? İşte konu hakkında detaylar

Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları son dakika || YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sivas seçim sonucu ve oy oranları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde %72.04 gibi büyük bir çoğunluğu aldığı Sivas'ta diğer iller olduğu gibi oy verme işlemi başladı. Bu noktada Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, seçimde kim önde soruları yanıt aramakta. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmakta. İşte Sivas seçim sonucu

Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları son dakika || YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİVAS OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları son dakika || YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 MAYIS SİVAS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Sivas 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları son dakika || YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİVAS İLÇELERİ

Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Geremek, Gölova, Gürün, Hafik, İmralı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Suşehri, Şarkışlı, Ulaş, Yıldızeli ve Zara

Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları son dakika || YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?


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