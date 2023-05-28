Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları son dakika || YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sivas seçim sonuçları son dakika haberleri aratılıyor. 14 Mayıs'ta 55 milyon oyunu kullandı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. YSK ikinci turun 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu ve vatandaşlar bu sabah 08.00'de oy kullanmaya başladı. Sivas seçim sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini bu noktada almış durumda. Cumhur İttifakı ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy pusulasındaki yerini alacak. Canlı Sivas seçim sonucu sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki, Sivas seçimi kim kazandı? İşte konu hakkında detaylar