Sivas seçim sonuçları 2023 ve oy oranları son dakika || YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sivas seçim sonucu ve oy oranları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde %72.04 gibi büyük bir çoğunluğu aldığı Sivas'ta diğer iller olduğu gibi oy verme işlemi başladı. Bu noktada Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, seçimde kim önde soruları yanıt aramakta. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmakta. İşte Sivas seçim sonucu