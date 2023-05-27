Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Sivas seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları araştırılıyor. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların %69.4'ünü aldığı Sivas'ta 460 binden fazla seçmen sandığa gidip Kemal Kılıçdaroğlu ya da Recep Tayyip Erdoğan'dan birine oy verecek. 14 Mayıs'ta milletvekilleri belli olurken; Ak Parti 3, MHP ile CHP de 1 milletvekili çıkardı. Bu noktada Sivas seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları gündemdeki yerini alacak. İşte Sivas cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hakkında detaylar