Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Sivas seçim sonucu ve oy oranları

Sivas seçim sonucu ve oy oranları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde %72.04 gibi büyük bir çoğunluğu aldığı Sivas'ta 460 binden fazla seçmen sandığa gidip oyunu kullanacak. Sivas seçim sonuçları tüm akşam boyunca sabah.com.tr ekranlarındaki yerini alacak. İşte Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023