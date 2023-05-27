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Haberler Fotohaber Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Sivas seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:49

Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Sivas seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sivas seçim sonuçları araştırılıyor. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların %69.4'ünü aldığı Sivas'ta 460 binden fazla seçmen sandığa gidip Kemal Kılıçdaroğlu ya da Recep Tayyip Erdoğan'dan birine oy verecek. 14 Mayıs'ta milletvekilleri belli olurken; Ak Parti 3, MHP ile CHP de 1 milletvekili çıkardı. Bu noktada Sivas seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları gündemdeki yerini alacak. İşte Sivas cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hakkında detaylar

Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Sivas seçim sonucu ve oy oranları

Sivas seçim sonucu ve oy oranları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde %72.04 gibi büyük bir çoğunluğu aldığı Sivas'ta 460 binden fazla seçmen sandığa gidip oyunu kullanacak. Sivas seçim sonuçları tüm akşam boyunca sabah.com.tr ekranlarındaki yerini alacak. İşte Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Sivas seçim sonucu ve oy oranları

SİVAS OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Sivas seçim sonucu ve oy oranları

28 MAYIS SİVAS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Sivas 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Sivas seçim sonucu ve oy oranları

SİVAS İLÇELERİ

Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Geremek, Gölova, Gürün, Hafik, İmralı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Suşehri, Şarkışlı, Ulaş, Yıldızeli ve Zara

Sivas seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ile Sivas seçim sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

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