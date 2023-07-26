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Haberler Fotohaber SON DAKİKA ADANA DEPREM | 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adana Kozan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:23

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adana Kozan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Adana depremi son dakika gündemindeki yerini aldı. 25 Temmuz'da yaşanan 5.5 şiddetindeki depremin ardından peş peşe artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Aynı merkez üssünde gerçekleşen en büyüğü 4.4 şiddetindeki depremlerin ardından şehir yine sallandı. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgileri araştırılıyor. Yerin 10.42 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Adana deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 26 Temmuz bugün Adana'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adana Kozan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile sallandı. Kozan merkez üstünde gerçekleşen depremin şiddeti bölge halkını korkuttu. Adana deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sarsıntı bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. Afet bölgesi illerinden biri olan Adana'da artçı depremler devam ediyor. 26 Temmuz 2023 az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Adana deprem son dakika bilgileri...

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adana Kozan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM!

25 Temmuz saat 08.44'te Adana Kozan merkez üssünde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin arıdan Adana'da peş peşe artçı depremler peş peşe gelmeye devam ediyor.

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SON DAKİKA ADANA DEPREM | 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adana Kozan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER!

Adana Kozan'daki 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşandı. Aynı merkez üssünde gerçekleşen en büyüğü 4.4 şiddetindeki artçı depremler şiddetli sarsıntının ardından gelmeye devam ediyor.

Son olarak 26 Temmuz saat 13:55'de Kozan merkez üstünde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adana Kozan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KOZAN (ADANA) DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Kozan (Adana)

Tarih:2023-07-26 Saat:13:55:17 TSİ

Enlem:37.607 N Boylam:35.883 E

Derinlik:10.42 km

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adana Kozan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye'de takip ediliyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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