SON DAKİKA ADANA DEPREM | 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile Adana Kozan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Adana depremi son dakika gündemindeki yerini aldı. 25 Temmuz'da yaşanan 5.5 şiddetindeki depremin ardından peş peşe artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Aynı merkez üssünde gerçekleşen en büyüğü 4.4 şiddetindeki depremlerin ardından şehir yine sallandı. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgileri araştırılıyor. Yerin 10.42 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Adana deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 26 Temmuz bugün Adana'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…