SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Giriş Tarihi: 03.06.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 13:44

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Adana ili Aladağ ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 5.36 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Yüzyılın felaketi sonrası diken üstünde olan bölge halkı az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Adana deprem son dakika gelişmeleri..