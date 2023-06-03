Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 03.06.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 13:44

SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Adana ili Aladağ ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 5.36 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Yüzyılın felaketi sonrası diken üstünde olan bölge halkı az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Adana deprem son dakika gelişmeleri..

SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi: Adana'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 5.36 kilometre olarak ölçülen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken bölge halkında endişeye neden oldu. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son olarak Adana ili Aladağ ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 3 Haziran 2023 Malatya deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ADANA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerine göre, Adana ili Aladağ ilçesinde saat 13.34'te bir deprem meydana geldi.

3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.36 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Aladağ (Adana)

Tarih:2023-06-03

Saat:13:34:21 TSİ

Enlem:37.614 N

Boylam:35.398 E

Derinlik:5.36 km

SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Adana deprem ile sallandı! Az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA