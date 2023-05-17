ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Bilgin net rakam verdi: 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2023 zammı son dakika: Türkiye'de milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı detayları merak ediyor. Hem emekli hem de memur maaşlarına yapılan zamların ardından 8 milyondan fazla çalışan asgari ücret Temmuz zammı 2023 ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamalarda Temmuz ayını işaret etmişlerdi. Bilindiği üzere asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselmiş, döviz bazlı ise dönemin kuruyla 455 dolara yükselerek rekor kırmıştı. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili öngörülen net rakamı açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı asgari ücret zammı milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılan müjdelerin ardından milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında yapılacak zam miktarını merak ediyor.

Konuyla ilgili beklenen açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi. Bilgin, 2023 Temmuz asgari ücret zammı için net rakam verdi. Peki, 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?

İşte detaylar;