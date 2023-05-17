ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Bilgin net rakam verdi: 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca çalışan Asgari ücret 2023 zammı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğunu duyurmuş, memur maaşının da 22 bin TL olacağını belirtmişti. Hal böyle olunca gözler, asgari ücret Temmuz zammı 2023 ile ilgili açıklamalara çevrildi. Başkan Erdoğan daha önce de yaptığı açıklamalarda, asgari ücretli hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini gerekirse asgari ücrete ara zam yapılacağını ifade etmişti. Son olarak Bakan Bilgin 8 milyondan fazla çalışanın beklediği asgari ücret ara zam haberi ile ilgili müjdeli haberi net rakam vererek paylaştı. Peki, Asgari ücrete ara zam olacak mı? 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;