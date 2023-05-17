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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Bilgin net rakam verdi: 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 15:10

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Bilgin net rakam verdi: 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca çalışan Asgari ücret 2023 zammı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğunu duyurmuş, memur maaşının da 22 bin TL olacağını belirtmişti. Hal böyle olunca gözler, asgari ücret Temmuz zammı 2023 ile ilgili açıklamalara çevrildi. Başkan Erdoğan daha önce de yaptığı açıklamalarda, asgari ücretli hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini gerekirse asgari ücrete ara zam yapılacağını ifade etmişti. Son olarak Bakan Bilgin 8 milyondan fazla çalışanın beklediği asgari ücret ara zam haberi ile ilgili müjdeli haberi net rakam vererek paylaştı. Peki, Asgari ücrete ara zam olacak mı? 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Bilgin net rakam verdi: 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2023 zammı son dakika: Türkiye'de milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı detayları merak ediyor. Hem emekli hem de memur maaşlarına yapılan zamların ardından 8 milyondan fazla çalışan asgari ücret Temmuz zammı 2023 ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamalarda Temmuz ayını işaret etmişlerdi. Bilindiği üzere asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselmiş, döviz bazlı ise dönemin kuruyla 455 dolara yükselerek rekor kırmıştı. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili öngörülen net rakamı açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı asgari ücret zammı milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılan müjdelerin ardından milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında yapılacak zam miktarını merak ediyor.

Konuyla ilgili beklenen açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi. Bilgin, 2023 Temmuz asgari ücret zammı için net rakam verdi. Peki, 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?

İşte detaylar;

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Bilgin net rakam verdi: 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi.

Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Bilgin net rakam verdi: 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Bilgin net rakam verdi: 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | Bakan Bilgin net rakam verdi: 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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