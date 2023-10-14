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Haberler Fotohaber Benzin alacaklara dikkkat! En son indirim gelmişti! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 14:30

Benzin alacaklara dikkkat! En son indirim gelmişti! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika benzin fiyatları merak ediliyor. En son 5 Ekim tarihinde 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruş, 7 Ekim'de ise 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Şimdi ise gözler 16 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen zam haberine çevrildi. Gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen fiyatlar nasıl olacak? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncellenecek fiyat listesi...

SON DAKİKA: Benzine indirim gelmişti! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? Dikkat Pazartesi son gün...

Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Benzine en son art arda gelen indirim haberlerinden sonra, bir yeni indirim haberi daha bekleniyordu ki vatandaş hüsrana uğradı. 16 Ekim Pazartesi günü benzin fiyatlarında değişiklik yaşanabileceği duyuruldu. Bu noktada arabası olan kişiler "benzine zam mı gelecek, ne zaman" sorularına yanıt arıyor. Peki, benzine zam mı geliyor? Güncel benzin fiyatları nedir? İşte, son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Benzine indirim gelmişti! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? Dikkat Pazartesi son gün...

SON DAKİKA: AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Benzin litre fiyatı iki indirim ile toplamda 3 lira 28 kuruş gerilemişti. Motorin (mazot) fiyatları ise 2,90 TL düşmüştü. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 16 Ekim 2023 Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere, motorine 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Benzine indirim gelmişti! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? Dikkat Pazartesi son gün...

14 EKİM 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 33,51 TL
Motorin: 37,23 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

SON DAKİKA: Benzine indirim gelmişti! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? Dikkat Pazartesi son gün...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 33,46 TL
Motorin: 37,18 TL
LPG (Otogaz): 18,16 TL

SON DAKİKA: Benzine indirim gelmişti! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? Dikkat Pazartesi son gün...

ANKARA

Benzin: 34,11 TL
Motorin: 37,80 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL

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