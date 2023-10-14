Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
14:30
Benzin alacaklara dikkkat! En son indirim gelmişti! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika benzin fiyatları merak ediliyor. En son 5 Ekim tarihinde 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruş, 7 Ekim'de ise 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Şimdi ise gözler 16 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen zam haberine çevrildi. Gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen fiyatlar nasıl olacak? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncellenecek fiyat listesi...