Benzin alacaklara dikkkat! En son indirim gelmişti! Güncel benzin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Benzine en son art arda gelen indirim haberlerinden sonra, bir yeni indirim haberi daha bekleniyordu ki vatandaş hüsrana uğradı. 16 Ekim Pazartesi günü benzin fiyatlarında değişiklik yaşanabileceği duyuruldu. Bu noktada arabası olan kişiler "benzine zam mı gelecek, ne zaman" sorularına yanıt arıyor. Peki, benzine zam mı geliyor? Güncel benzin fiyatları nedir? İşte, son dakika gelişmeleri...