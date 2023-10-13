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Haberler Fotohaber SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM HABERİ | Karlıova merkez üssü! Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 13 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler öğren
Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 08:50

SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM HABERİ | Karlıova merkez üssü! Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 13 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler öğren

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 13 Ekim Cuma Bingöl deprem ile yeni bir güne uyandı. Bingöl ve çevresinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 13 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bingöl deprem bilgileri…

SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM | Karlıova sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Bingöl’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Bingöl'de artçı depremler üst üste devam ediyor. Bingöl deprem haberi ile yeni bir sabaha gözlerini açtı. Uykusundan sallantı sebebiyle uyanan vatandaşlar "Şimdi Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl'de meydana gelen depremin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. İşte, 13 Ekim 2023 Bingöl son dakika deprem gelişmeleri ve ayrıntılar…

SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM | Karlıova sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Bingöl’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

BİNGÖL DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 13 Ekim Cuma günü saat 07.36'da Bingöl ili Karlıova merkez üssünde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen Bingöl depreminin detayları şu şekilde;

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SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM | Karlıova sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Bingöl’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Büyüklük:3.4

Yer: YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)

Tarih ve saat: 13-10-2023 07:36:54

Derinlik: 5 km

SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM | Karlıova sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Bingöl’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM | Karlıova sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Bingöl’de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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