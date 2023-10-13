SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM HABERİ | Karlıova merkez üssü! Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 13 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler öğren

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 13 Ekim Cuma Bingöl deprem ile yeni bir güne uyandı. Bingöl ve çevresinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 13 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bingöl deprem bilgileri…