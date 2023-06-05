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Haberler Fotohaber DEPREM SON DAKİKA: Çanakkale depremi korkuttu! Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 5 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 14:32

DEPREM SON DAKİKA: Çanakkale depremi korkuttu! Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 5 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Çanakkale deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Çanakkale ili Biga ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti. 6 Şubat Kahramanmaraş deprem felaketinden bu yana korkuyla yaşayan vatandaşlar az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Çanakkale deprem son dakika gelişmeleri..

SON DAKİKA: Çanakkale deprem ile sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi: Çanakkale'de korkutan bir deprem meydana geldi. Derinliği 5.0 kilometre olarak ölçülen sarsıntı, bölge halkında endişeye neden oldu. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük pek çok sarsıntı kayıt altına alınıyor. Son olarak Çanakkale ili Biga ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 5 Haziran 2023 Çanakkale deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: Çanakkale deprem ile sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: ÇANAKKALE'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, Çanakkale ili Biga ilçesinde saat 13.11'de bir deprem meydana geldi.

3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

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SON DAKİKA: Çanakkale deprem ile sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)

05.06.2023

13:11:25 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 5.0 km

SON DAKİKA: Çanakkale deprem ile sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Çanakkale deprem ile sallandı! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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