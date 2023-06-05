DEPREM SON DAKİKA: Çanakkale depremi korkuttu! Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 5 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 14:32

Son dakika deprem haberi: Çanakkale deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Çanakkale ili Biga ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti. 6 Şubat Kahramanmaraş deprem felaketinden bu yana korkuyla yaşayan vatandaşlar az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Çanakkale deprem son dakika gelişmeleri..