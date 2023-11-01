Son dakika deprem konutları 11 ilde ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan açıkladı! İl İl deprem konutlarında son durum ne?

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim Kabine toplantısı akabinde yaptığı açıklamada deprem bölgesinde yapımı devam eden konutlar hakkında şu sözleri kullandı: ''Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konutların teslimatlarını da peyderpey yapacağız.''