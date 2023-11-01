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Haberler Fotohaber Son dakika deprem konutları 11 ilde ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan açıkladı! İl İl deprem konutlarında son durum ne?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:43

Son dakika deprem konutları 11 ilde ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan açıkladı! İl İl deprem konutlarında son durum ne?

Son dakika deprem konutları ne zaman teslim edilecek sorusu dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında tekrar gündeme geldi. 11 ilde konut inşa süreci devam ediyorken, süreç ne zaman tamamlanacak binlerce depremzede vatandaş tarafından merak ediliyordu. Dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında başkan Erdoğan'ın duyurduğu bölgedeki deprem KOBİ'lerine yönelik "KOSGEB" anlamına gelen faizsiz kredi için de son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki, Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? 11 ilde deprem konutlarında son durum ne? İşte, son dakika haberleri...

Son dakika deprem konutları 11 ilde ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan açıkladı! İl İl deprem konutlarında son durum ne?

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından 11 il etkilenmiş ve binlerce vatandaş evlerinden olmuştu. Bu durum sonrasınsa bölgede konut yapımı başlamıştı. Süreç devam ediyorken, ne zaman teslim olacak sorusu yanıt arıyordu. Konuya dair açıklama 31 Ekim Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Edoğan'dan geldi. İşte, o açıklama ve detayları...

Son dakika deprem konutları 11 ilde ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan açıkladı! İl İl deprem konutlarında son durum ne?

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim Kabine toplantısı akabinde yaptığı açıklamada deprem bölgesinde yapımı devam eden konutlar hakkında şu sözleri kullandı: ''Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konutların teslimatlarını da peyderpey yapacağız.''

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Son dakika deprem konutları 11 ilde ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan açıkladı! İl İl deprem konutlarında son durum ne?
Son dakika deprem konutları 11 ilde ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan açıkladı! İl İl deprem konutlarında son durum ne?

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! FAİZSİZ KREDİ İMKANI

"Bölgedeki deprem KOBİ'lerine yönelik KOSGEB anlamına gelen yeni bir paket krediyi satın alma işlemleri devreye alıyoruz.

Dünya Bankası'yla iş birliği halinde işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız."

Son dakika deprem konutları 11 ilde ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan açıkladı! İl İl deprem konutlarında son durum ne?

MALATYA DEPREMZEDE EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Dış cephe işlemleri tamamlanan ve iç tefrişatlarına başlanan afet konutlarından 5 bininin, yıl sonunda bitirilip 2024 yılı ocak ayında depremzedelere teslim edilesi hedefleniyor.

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