Son dakika deprem konutları 11 ilde ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan açıkladı! İl İl deprem konutlarında son durum ne?

Son dakika deprem konutları ne zaman teslim edilecek sorusu dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında tekrar gündeme geldi. 11 ilde konut inşa süreci devam ediyorken, süreç ne zaman tamamlanacak binlerce depremzede vatandaş tarafından merak ediliyordu. Dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında başkan Erdoğan'ın duyurduğu bölgedeki deprem KOBİ'lerine yönelik "KOSGEB" anlamına gelen faizsiz kredi için de son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki, Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? 11 ilde deprem konutlarında son durum ne? İşte, son dakika haberleri...