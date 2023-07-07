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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın gözü Türkiye'de
Giriş Tarihi: 07.07.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 20:55

SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın gözü Türkiye'de

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul edecek. Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı arabulucuk rolü ile dünyanın takdirini toplayan Türkiye, barış diplomasisini sürdüyor. Tüm dünya tarafından yakından takip edilen Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin en önemli gündemlerinden birisi de Tahıl Koridoru Anlaşması. Öte yandan, Kremlin'den yapılan açıklamada da Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarının yakından takip edildiği kaydedildi. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. İşte Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmeye ilişkin detaylar...

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın gözü Türkiye’de

Son dakika haberleri: Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacak. Görüşmeden çıkacak sonuçlar ise başta Rusya olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip ediliyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın gözü Türkiye’de

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI 17 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

İstanbul'daki zirvenin en önemli gündemi ise Tahıl Koridoru Anlaşması. Bilindiği üzere Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 17 Temmuz'da sona erecek. Tahıl Koridoru Anlaşması özellikle Afrika ülkeleri için hayati önem taşıyor. Çünkü tahıl sevkiyatının yapılmaması durumunda birçok ülkede gıda krizi yaşanabilir.

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SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın gözü Türkiye’de

2022'DE İSTANBUL'DA İMZALANMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın gözü Türkiye’de

ZELENSKİY'DEN GÖRÜŞMEYE DAİR İLK AÇIKLAMA

Dünyanın gözü İstanbul'daki zirvedeyken Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulundu.

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın gözü Türkiye’de

İŞTE ELE ALINAN KONULAR

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de yapılan görüşmelerde yoğun bir günü bitirmek üzereyiz. 'Barış Formülü' pozisyonlarının koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri ve tahıl girişimi, Ukrayna'nın yeniden inşası, şirketlerimiz arasındaki savunma sözleşmeleri gibi konular ele alındı."

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