Giriş Tarihi: 07.07.2023 19:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 20:55

SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın gözü Türkiye'de

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul edecek. Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı arabulucuk rolü ile dünyanın takdirini toplayan Türkiye, barış diplomasisini sürdüyor. Tüm dünya tarafından yakından takip edilen Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin en önemli gündemlerinden birisi de Tahıl Koridoru Anlaşması. Öte yandan, Kremlin'den yapılan açıklamada da Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarının yakından takip edildiği kaydedildi. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. İşte Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmeye ilişkin detaylar...