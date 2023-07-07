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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın takip ettiği zirveden dikkat çeken kareler
Giriş Tarihi: 07.07.2023 21:52 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 21:53

SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın takip ettiği zirveden dikkat çeken kareler

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul ediyor. Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı arabulucuk rolü ile dünyanın takdirini toplayan Türkiye, barış diplomasisini sürdüyor. Tüm dünya tarafından yakından takip edilen Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin ana gündem maddeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması. Öte yandan, Kremlin'den yapılan açıklamada da Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarının yakından takip edildiği kaydedildi. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. İşte Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmeye ilişkin detaylar...

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın takip ettiği zirveden dikkat çeken kareler

Son dakika haberleri: Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırlıyor. Görüşmeden çıkacak sonuçlar ise başta Rusya olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip ediliyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın takip ettiği zirveden dikkat çeken kareler

ZELENSKİY İSTANBUL'DA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Zelenskiy'i Atatürk Havalimanında Sanayi ve Teknoleji Bakanı Fatih Mehmet Kacır karşıladı.

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SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın takip ettiği zirveden dikkat çeken kareler

TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı.

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın takip ettiği zirveden dikkat çeken kareler

Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Dünyanın takip ettiği zirveden dikkat çeken kareler

Görüşmeye dair ilk kareler de basına servis edildi.

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