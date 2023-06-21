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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha! Zehir zemberek sözler: Tarih yazacaktık, tarih olduk
Giriş Tarihi: 21.06.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 14:19

SON DAKİKA: İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha! Zehir zemberek sözler: Tarih yazacaktık, tarih olduk

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Keçeciler istifa etti. Keçeciler, "Yaşanılan süreçler neticesinde siyasi mobbinge maruz kaldığım gerekçesiyle İYİ Parti'deki tüm görevlerimden istifa ediyorum." dedi. Keçeciler, "Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu." şeklinde sert ifadeler de kullandı.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA: İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha! Zehir zemberek sözler: Tarih yazacaktık, tarih olduk

İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Keçeciler partisinden istifa etti. Keçeciler, "Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha! Zehir zemberek sözler: Tarih yazacaktık, tarih olduk

İYİ PARTİ'DE İSTİFA DALGASI SÜRÜYOR

İYİ Parti, seçim hezimeti sonrası istifa dalgası ile boğuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te sandalye çoğunluğunu elde etmesi ile CHP gibi İYİ Parti de karıştı. Faturayı CHP ile iş birliği yapan Akşener'e kesen İYİ Partili üst düzey isimler tek tek istifa açıklamaları yapıyor.

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SON DAKİKA: İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha! Zehir zemberek sözler: Tarih yazacaktık, tarih olduk

BİR ÜST DÜZEY İSTİFA DAHA

İYİ Parti'deki istifa halkasına son eklenen isim STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Keçeciler oldu. Keçeciler, partisine sert ifadeler kullandı.

SON DAKİKA: İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha! Zehir zemberek sözler: Tarih yazacaktık, tarih olduk

'Siyasi mobbinge uğruyorum' diyen Keçeciler şu açıklamayla istifa ettiğini duyurdu:

İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.

SON DAKİKA: İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha! Zehir zemberek sözler: Tarih yazacaktık, tarih olduk

Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını' söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.

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