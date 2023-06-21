Giriş Tarihi: 21.06.2023 13:55
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
14:19
SON DAKİKA: İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha! Zehir zemberek sözler: Tarih yazacaktık, tarih olduk
SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Keçeciler istifa etti. Keçeciler, "Yaşanılan süreçler neticesinde siyasi mobbinge maruz kaldığım gerekçesiyle İYİ Parti'deki tüm görevlerimden istifa ediyorum." dedi. Keçeciler, "Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu." şeklinde sert ifadeler de kullandı.