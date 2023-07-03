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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonların gözü Külliye'de! Kabine Toplantısı kararları ne olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 16:36

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonların gözü Külliye'de! Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kabine Toplantısı kararları için Türkiye'nin gözü Beştepe'de olacak. Zira Kabine Toplantısı kararları içerisinde emekli ve memur maaş zammı ile ilgili ifadeler de yer alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sırasında Bakanlar Kurulu'nun alanlarına ilişkin icraatlerini ve planlamalarını da dinliyor. Kabine Toplantısı kararları arasında memur ve emekli maaş zammı kadar İsveç ile ilgili ifadeler de merak konusu... İşte Külliye'deki kritik Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonların gözü Külliye’de! Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığ Külliyesine çevrildi. Kabine Toplantısı, 9 günlük tatilin ardından Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Toplantıya Bakanlar Kurulu tam kadro katılırken, gündem emekli ve memur maaş zammı oldu. Kabine Toplantısı kararları içinde en fazla merak edileni hiç kuşkusuz ki emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili kısım olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nun sunumlarını dinleyecek, kendi talimatlarını iletecek. Kabine Toplantısı sırasında en geniş yer ayrılan konulardan biri de İsveç'teki ağır provokasyonlar ve bu ülkenin NATO süreci olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşması ile duyuracak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonların gözü Külliye’de! Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. 9 günlük resmi tatilin ardından gerçekleşen Kabine Toplantısında gündem oldukça yoğun. Milyonlarca kişi Külliye'deki Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklamaya kilitlendin.

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SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonların gözü Külliye’de! Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BEKLENİYOR! EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Kabine Toplantısı sırasında konuşulacak konuların başında hiç kuşkusuz ki milyonları ilgilendiren emekli ve memur maaş zammı geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, bu konuda son durum aktarılacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ile ilgili ulusa sesleniş konuşmasında bu konuya değinmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonların gözü Külliye’de! Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE İSVEÇ DE VAR

Kabine Toplantısı kararları arasında İsveç ile ilgili ifadelerin de yer almasına kesin gözü ile bakılıyor. Bakanlar Kurulu sırasında İsveç'in Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları, terörle arasına mesafe koymaması ve NATO süreci ele alınacak. Erdoğan, daha önce İsveç'e sert sözlerle yüklenmişti. Kabine Toplantısı sonrası da İsveç için dikkat çeken ifadeler kullanılması bekleniyor.

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonların gözü Külliye’de! Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

DEPREM KONUTLARI DA KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bayramda deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunmuştu. Özhaseki, deprem konutlarında gelinen son nokta ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine üyelerini bilgilendirecek. Başkan Erdoğan da, Kabine Toplantısı sırasında bu konudaki son talimatlarını iletecek.

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