SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonların gözü Külliye’de! Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığ Külliyesine çevrildi. Kabine Toplantısı, 9 günlük tatilin ardından Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Toplantıya Bakanlar Kurulu tam kadro katılırken, gündem emekli ve memur maaş zammı oldu. Kabine Toplantısı kararları içinde en fazla merak edileni hiç kuşkusuz ki emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili kısım olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nun sunumlarını dinleyecek, kendi talimatlarını iletecek. Kabine Toplantısı sırasında en geniş yer ayrılan konulardan biri de İsveç'teki ağır provokasyonlar ve bu ülkenin NATO süreci olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşması ile duyuracak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...