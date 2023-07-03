SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için milyonların gözü Külliye’de! Kabine Toplantısı kararları ne olacak?

Giriş Tarihi: 03.07.2023 16:36
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
16:36
Son dakika haberi: Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Kabine Toplantısı kararları için Türkiye'nin gözü Beştepe'de olacak. Zira Kabine Toplantısı kararları içerisinde emekli ve memur maaş zammı ile ilgili ifadeler de yer alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sırasında Bakanlar Kurulu'nun alanlarına ilişkin icraatlerini ve planlamalarını da dinliyor. Kabine Toplantısı kararları arasında memur ve emekli maaş zammı kadar İsveç ile ilgili ifadeler de merak konusu... İşte Külliye'deki kritik Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...