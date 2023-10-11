KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Dulkadiroğlu sarsıldı! 11 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi ile güne başladı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar "Şimdi Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Kahramanmaraş depreminin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Dulkadiroğlu merkez üssünde gerçekleşen sarsıntının derinliği 7 km olarak ölçülürken bölgenin hasar durumu hakkında resmi kaynak açıklamaları takip ediliyor. İşte, 11 Ekim 2023 Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ve tüm ayrıntılar…