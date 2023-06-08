Giriş Tarihi: 08.06.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
10:32
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
Son dakika haberi: CHP'de seçimin ardından değişim rüzgarları esiyor. Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu tüm değişim taleplerine rağmen MYK ve teşkilat hamlesi ile koltuğunu sağlama aldı. Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, Kurultayda yeniden aday olacak. Ekrem İmamoğlu açıktan Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken, Kurultayda aday olup olmayacağı merak konusu...