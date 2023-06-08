SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu’na çevrildi! Aday olacak mı?

CHP'DE ZARLAR ATILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinden de zaferle ayrıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olurken, Cumhur İttifakı da Meclis'te 323 sandalye ile çoğunluğu elde etti. CHP, hem sandalye kaybetti hem de Cumhurbaşkanlığı makamını kazanamadı. Bu gelişmeler sonrası oklar Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Herkes, 'Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?' sorusunu sormaya hazırlanırken, yanıt çok gecikmeden geldi. Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık makamını bırakmayacağını hem açıklamaları hem de hamleleri ile belli etti. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk dikilen isim ise 'Oğlum gibi' dediği Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu da, kamuoyu önünde Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ve sosyal medyada Akşener'in trolleri ile birleşerek harekete geçti.