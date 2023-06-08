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Giriş Tarihi: 08.06.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 10:32

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?

Son dakika haberi: CHP'de seçimin ardından değişim rüzgarları esiyor. Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu tüm değişim taleplerine rağmen MYK ve teşkilat hamlesi ile koltuğunu sağlama aldı. Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, Kurultayda yeniden aday olacak. Ekrem İmamoğlu açıktan Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken, Kurultayda aday olup olmayacağı merak konusu...

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu’na çevrildi! Aday olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından bileğinin bükülmediği tek yer olan CHP Genel Merkezi'nde ipleri eline aldı. Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı açıklamada, 'Mücadeleye devam edeceğim' diyerek görevine devam edeceğinin ilk sinyallerini vermişti. Ekrem İmamoğlu ise, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim oldu. Değişim talebini kamuoyu önünde deklare eden İmamoğlu, kahvaltıda Kılıçdaroğlu'nun yüzüne de bu talebini iletti. Partinin yerel seçim öncesi Genel Başkan ve tüm yönetim kadrosunun yenilenmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin üstünü çizerken, teşkilatı da kendine bağlayarak İmamoğlu'na peş peşe darbeler vurdu. Kılıçdaroğlu'nun Kurultayda aday olacağı öğrenilirken, İmamoğlu'nun karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu...

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu’na çevrildi! Aday olacak mı?

CHP'DE ZARLAR ATILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinden de zaferle ayrıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olurken, Cumhur İttifakı da Meclis'te 323 sandalye ile çoğunluğu elde etti. CHP, hem sandalye kaybetti hem de Cumhurbaşkanlığı makamını kazanamadı. Bu gelişmeler sonrası oklar Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Herkes, 'Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?' sorusunu sormaya hazırlanırken, yanıt çok gecikmeden geldi. Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık makamını bırakmayacağını hem açıklamaları hem de hamleleri ile belli etti. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk dikilen isim ise 'Oğlum gibi' dediği Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu da, kamuoyu önünde Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ve sosyal medyada Akşener'in trolleri ile birleşerek harekete geçti.

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu’na çevrildi! Aday olacak mı?

MYK VE TEŞKİLATLARI KENDİNE BAĞLADI

Ekrem İmamoğlu, seçim sabahı yaptığı ilk değerlendirmede faturayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti. İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir." ifadeleri ile Genel Merkez'e ilk mesajı gönderdi. Daha sonra İstanbul'da lüks bir otelde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüştü. Talep İmamoğlu tarafından geldi. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, partinin lideri olabileceğini söyledi. İmamoğlu, parti yönetiminin de artık değişmesi gerektiğini belirtti. Kurultayın, yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini söyleyen İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise 'hayır' oldu.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu’na çevrildi! Aday olacak mı?

Kahvaltı sonrası Kılıçdaroğlu'nun hamleleri peş peşe geldi. Daha önce, Muharrem İnce'yi ekarte etmeyi başaran, sonunda da partiden gönderen Kılıçdaroğlu, bu kez İmamoğlu'na karşı harekete geçti. Kılıçdaroğlu, MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlere yer vermeyi planlıyordu. Ancak, kahvaltıdaki taleplerin ardından Gökhan Günaydın ve Gökhan Zeybek gibi isimlerin üstü çizildi. İmamoğlu'na yakın kimse MYK'da yer almadı.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu’na çevrildi! Aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu, işin teşkilat boyutunu da gözardı etmedi. Teşkilatlarda İmamoğlu'na yakın isimlerden gelebilecek tehlikeleri de göz önünde bulunduran CHP Genel Başkanı, MYK'da teşkilatları doğrudan kendine bağladı. İmamoğlu'na yakın teşkilat yöneticilerininde tırpanlanacağı belirtiliyor.

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