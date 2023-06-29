SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Mesele koltuğu bırakamamak mı?’ diye soruldu! Şaşkına çeviren yanıt: Koltuk hırsım hiç olmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası istifa etmemesi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yıldıray Oğur'un, "Seçimlerden sonraki açıklama ve siyasetiniz, koltuğu bırakmamak olarak görülüyor. Neden CHP liderliğinde yerel seçimlere kadar ya da bir süre daha kalmak istiyorsunuz? Mesele koltuğu bırakamamak mı? Motivasyonunuz nedir, seçmenlerinizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Partinin geleceğiyle ilgili endişeleriniz ve korkularınız mı var?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı. Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir." dedi.