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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Mesele koltuğu bırakamamak mı?' diye soruldu! Şaşkına çeviren yanıt: Koltuk hırsım hiç olmadı
Giriş Tarihi: 29.06.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 15:06

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Mesele koltuğu bırakamamak mı?' diye soruldu! Şaşkına çeviren yanıt: Koltuk hırsım hiç olmadı

SON DAKİKA HABERİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimeti sonrası Genel Başkanlık makamını bırakmamakta direniyor. CHP içinde bayrak açan isimler olsa da Kılıçdaroğlu, parti içini yeniden dizayn ederek koltuğunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Kılıçdaroğlu'na, koltuğu neden bırakmak istemediği açıkça soruldu. CHP liderinin cevabı ise oldukça dikkat çekiciydi: Yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı. Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Mesele koltuğu bırakamamak mı?’ diye soruldu! Şaşkına çeviren yanıt: Koltuk hırsım hiç olmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası istifa etmemesi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yıldıray Oğur'un, "Seçimlerden sonraki açıklama ve siyasetiniz, koltuğu bırakmamak olarak görülüyor. Neden CHP liderliğinde yerel seçimlere kadar ya da bir süre daha kalmak istiyorsunuz? Mesele koltuğu bırakamamak mı? Motivasyonunuz nedir, seçmenlerinizi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Partinin geleceğiyle ilgili endişeleriniz ve korkularınız mı var?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı. Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir." dedi.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Mesele koltuğu bırakamamak mı?’ diye soruldu! Şaşkına çeviren yanıt: Koltuk hırsım hiç olmadı

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'NEDEN İSTİFA ETMİYORSUNUZ' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li masa projesine rağmen 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu, 28 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetti. CHP lideri seçimi kaybeder kaybetmez, partideki koltuğunu korumanın peşine düştü. 'Mücadeleye devam edeceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Oğlum gibi' dediği Ekrem İmamoğlu ilk bayrak açan isim oldu. 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyen İmamoğlu'na, CHP liderinin en yakınındaki Özgür Özel, Engin Altay ve Bülent Tezcan gibi isimler de benzer söylemlerle eşlik etti. Kılıçdaroğlu, bu açıklamalara aldırış etmezken, MYK'yı yeniden kendine yakın isimlerle donattı. Yetmedi, teşkilatları da kendisine bağlayarak buradan gelecek olası bir atağın da önüne geçti.

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Mesele koltuğu bırakamamak mı?’ diye soruldu! Şaşkına çeviren yanıt: Koltuk hırsım hiç olmadı

CANAN KAFTANCIOĞLU, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DURUYOR

CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı isyan dalgası sürerken, kritik pozisyondaki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkanın yanında durdu. İmamoğlu'na, "Senin gibi bir profili İBB Başkanı yapan Kılıçdaroğlu'dur" diyerek çıkışan Kaftancıoğlu, yerel seçimler öncesi tavrunu net şekilde belli etti. Kılıçdaroğlu'na soğuk bakan isimler de parti örgütlerinden temizleniyor.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Mesele koltuğu bırakamamak mı?’ diye soruldu! Şaşkına çeviren yanıt: Koltuk hırsım hiç olmadı

KURULTAYI YEREL SEÇİM SONRASINA BIRAKACAK

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimetinin unutulması ve yerel seçimlere bakılması yönünde bir tavır takınıyor. Ancak İmamoğlu, Özel, Tezcan ve Altay gibi isimler Kılıçdaroğlu'nun değişmemesinin faturasının yerel seçimlerde çok daha ağır olacağı görüşünde birleşiyor.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Mesele koltuğu bırakamamak mı?’ diye soruldu! Şaşkına çeviren yanıt: Koltuk hırsım hiç olmadı

YILMAZ BÜYÜKERŞEN DE İSYAN ETTİ

CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de, değişimi savunanlara arasına katıldı. Ancak, Büyükerşen'in partiye yönelik sert sözleri de dikkat çekti. Büyükerşen, CHP'nin lider çıkaramadığını, değişim diyenlerin 3 tane isim bile sayamadığını söyledi. "Mısır'dan ithal aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nu getirdik" diyen Büyükerşen, parti içindeki kronik sorunlara da vurgu yaptı.

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