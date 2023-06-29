Giriş Tarihi: 29.06.2023 15:06
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
15:06
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Mesele koltuğu bırakamamak mı?' diye soruldu! Şaşkına çeviren yanıt: Koltuk hırsım hiç olmadı
SON DAKİKA HABERİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimeti sonrası Genel Başkanlık makamını bırakmamakta direniyor. CHP içinde bayrak açan isimler olsa da Kılıçdaroğlu, parti içini yeniden dizayn ederek koltuğunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Kılıçdaroğlu'na, koltuğu neden bırakmak istemediği açıkça soruldu. CHP liderinin cevabı ise oldukça dikkat çekiciydi: Yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı. Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir.