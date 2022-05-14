Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
12:41
SON DAKİKA: Kiralık evlerde 'tahliye taahhütnamesi' oyunu! Kiracılar bunu yaparsanız sözleşme geçersiz oluyor! Bunlara dikkat!
Son dakika haberi: Kiralık evler için istenen fahiş fiyatlar ve kira sözleşmeşlerinin kurnazca feshedilmeye çalışılması vatandaşın tepkisini çekiyor. Kira sözleşmelerinin yanı sıra kiracıların istenilen tarihte sorgusuzca evden çıkarılabilmesi için 'Tahliye Taahhütnamesi' de imzalatılıyor. Ancak rıza dışında imzalanan taahhütnameler 2 hamle ile geçersiz olabiliyor. İşte kiracıların sözleşmede dikkat etmesi gerekenler ve taahhütnameye karşı atabilecekleri adımlar...