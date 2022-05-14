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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Kiralık evlerde 'tahliye taahhütnamesi' oyunu! Kiracılar bunu yaparsanız sözleşme geçersiz oluyor! Bunlara dikkat!
Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 12:41

SON DAKİKA: Kiralık evlerde 'tahliye taahhütnamesi' oyunu! Kiracılar bunu yaparsanız sözleşme geçersiz oluyor! Bunlara dikkat!

Son dakika haberi: Kiralık evler için istenen fahiş fiyatlar ve kira sözleşmeşlerinin kurnazca feshedilmeye çalışılması vatandaşın tepkisini çekiyor. Kira sözleşmelerinin yanı sıra kiracıların istenilen tarihte sorgusuzca evden çıkarılabilmesi için 'Tahliye Taahhütnamesi' de imzalatılıyor. Ancak rıza dışında imzalanan taahhütnameler 2 hamle ile geçersiz olabiliyor. İşte kiracıların sözleşmede dikkat etmesi gerekenler ve taahhütnameye karşı atabilecekleri adımlar...

SON DAKİKA: Kiralık evlerde ’tahliye taahhütnamesi’ oyunu! Kiracılar bunu yaparsanız sözleşme geçersiz oluyor! Bunlara dikkat!

Kiralık ev sorununun ortaya çıkması ile fırsatçılık yapan birçok kişi ev fiyatlarını fahiş rakamlara çıkardı. Piyasanın yükselmesi ile kendi evinde oturan kiracıyı çıkararak daha yüksek bir bedele evini kiralamak isteyen ev sahipleri ile kiracılar sık sık karşı karşıya gelmeye başladı. Kira sözleşmeleri nedeniyle usulsüzlükleri mahkemeden dönen ev sahiplerinin bir kısmı kira sözleşmesine tahliye taahhütnamesi de ekleyerek imzalatmaya başladı. Avukat Murat Emergen kiracıların dikkat etmesi gereken maddeleri tek tek sıraladı. Ev sahiplerinin tahliye taahhütnamesi oyununu bozacak 2 hamleyi de açıkladı.

SON DAKİKA: Kiralık evlerde ’tahliye taahhütnamesi’ oyunu! Kiracılar bunu yaparsanız sözleşme geçersiz oluyor! Bunlara dikkat!

KİRALIK EV SORUNU YAŞANIYOR

Kiralık ev arayanlar oldukça güçlük çekiyor. Emlakçılarda uzun sıralar oluşunca kira fiyatları da arz ile talep arasındaki dengesizlik nedeniyle fahiş boyutlara ulaştı. Kiralardaki artış sonrası kiracısının evinde düşük bir bedele oturduğunu düşünen fırsatçı ev sahipleri kira sözleşmelerine aykırı tutumlar sergilemeye başladı. Bu da kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirdi.

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SON DAKİKA: Kiralık evlerde ’tahliye taahhütnamesi’ oyunu! Kiracılar bunu yaparsanız sözleşme geçersiz oluyor! Bunlara dikkat!

KİRALIK EV SÖZLEŞMELERİNE DİKKAT!

Kiracılarını sözleşmeye aykırı şekilde çıkararak daha yüksek ücretten kiracı bulmak isteyen ev sahipleri bir sonraki kiracıyı çıkarmakta zorluk çekmemek için sözleşmede birtakım kurnazlıklar yapabiliyor. Kiracılar sözleşmeleri dikkatle imzalamaması halinde büyük mağduriyetler yaşayabiliyor.

SON DAKİKA: Kiralık evlerde ’tahliye taahhütnamesi’ oyunu! Kiracılar bunu yaparsanız sözleşme geçersiz oluyor! Bunlara dikkat!

SON MODA: TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiracıların sözleşme şartlarına uyması halinde 10 yıl boyunca çıkarılamaması şartını aşmak isteyen emlakçılar ve ev sahipleri tahliye taahhütnamesi talep etmeye başladı. Bu da kiracıların ev sahibinin talep ettiği tarihte evinden çıkarılması anlamına geliyor. Bu maddeyi imzalayan kiracılar hak iddia edemiyor ve mağdur oluyor. Ancak kiracı iki hamle ile bu taahhütnameden kurtulabiliyor.

SON DAKİKA: Kiralık evlerde ’tahliye taahhütnamesi’ oyunu! Kiracılar bunu yaparsanız sözleşme geçersiz oluyor! Bunlara dikkat!

HEMEN NOTERE GİDİN!

Avukat Murat Emergen, A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'e kira sözleşmeleri ve tahliye taahhütnamesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Emergen, kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıklarken, tahliye taahhütnamesinde kiracının hakkını savunabileceği yöntemleri de anlattı.

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