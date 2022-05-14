SON DAKİKA: Kiralık evlerde ’tahliye taahhütnamesi’ oyunu! Kiracılar bunu yaparsanız sözleşme geçersiz oluyor! Bunlara dikkat!

Kiralık ev sorununun ortaya çıkması ile fırsatçılık yapan birçok kişi ev fiyatlarını fahiş rakamlara çıkardı. Piyasanın yükselmesi ile kendi evinde oturan kiracıyı çıkararak daha yüksek bir bedele evini kiralamak isteyen ev sahipleri ile kiracılar sık sık karşı karşıya gelmeye başladı. Kira sözleşmeleri nedeniyle usulsüzlükleri mahkemeden dönen ev sahiplerinin bir kısmı kira sözleşmesine tahliye taahhütnamesi de ekleyerek imzalatmaya başladı. Avukat Murat Emergen kiracıların dikkat etmesi gereken maddeleri tek tek sıraladı. Ev sahiplerinin tahliye taahhütnamesi oyununu bozacak 2 hamleyi de açıkladı.