Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:41

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Malatya ili Darende ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 6.97 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Yüzyılın felaketi sonrası diken üstünde olan bölge halkı az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 30 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Malatya deprem son dakika gelişmeleri..