Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:26

SON DAKİKA: Marmara Denizi deprem ile sallandı! Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Yerin 12.7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Tekirdağ Marmara Ereğlisi bölgesinde hissedildi. Bilindiği üzere Marmara ve İstanbul'da büyük deprem bekleniyor. Hal böyleyken ise paniğe kapılan vatandaşlar az önce Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan sarsıntılar 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Marmara Denizi deprem son dakika gelişmeleri...