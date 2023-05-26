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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Marmara Denizi deprem ile sallandı! Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:26

SON DAKİKA: Marmara Denizi deprem ile sallandı! Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Yerin 12.7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Tekirdağ Marmara Ereğlisi bölgesinde hissedildi. Bilindiği üzere Marmara ve İstanbul'da büyük deprem bekleniyor. Hal böyleyken ise paniğe kapılan vatandaşlar az önce Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan sarsıntılar 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Marmara Denizi deprem son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Marmara Denizi deprem ile sallandı! Marmara Denizi’nde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Tekirdağ'da hissedildi. Asrın felaketi sonrası fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşları paniğe sevk ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı kaydedilirken son olarak Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi ilçesinde hissedilen deprem korkuttu. Bu noktada az önce Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 26 Mayıs 2023 Marmara Denizi deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: Marmara Denizi deprem ile sallandı! Marmara Denizi’nde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi açıklarında saat 08.59'da bir deprem daha kaydedildi.

3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi ilçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

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SON DAKİKA: Marmara Denizi deprem ile sallandı! Marmara Denizi’nde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yer: Marmara Denizi - [16.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Tarih: 2023-05-26

Saat: 08:59:57

Derinlik: 7.2

Şiddet: 3.0


Yer: Marmara Denizi - [16.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Tarih: 2023-05-26

Saat: 08:59:31

Derinlik: 6.97

Şiddet: 3.1

SON DAKİKA: Marmara Denizi deprem ile sallandı! Marmara Denizi’nde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Marmara Denizi deprem ile sallandı! Marmara Denizi’nde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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