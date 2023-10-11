Son Dakika Ortak sınav örnek soru kitapçığı yayımlandı! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? MEB ODSGM ekranı!

Giriş Tarihi: 11.10.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 01:30

Ortaokul ve liselerde yapılacak olan ortak sınavlara yönelik örnek soru kitapçığı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılan ortak yazılı sınav örnek soruları, öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini daha verimli hale getirecek. Binlerce öğrenci, kitapçık sayesinde sınavda çıkabilecek sorular hakkında fikir sahibi olabilecek. Bu noktada ''2023 MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl ve nereden indirilir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. MEB ODSGM sayfası üzerinden PDF hâlinde 1. Dönem 1. Yazılı örnek soru kitapçıklarına erilebilirsiniz. İşte, Ortaokul ve lise ortak sınav örnek soru kitapçığı indirme ekranı (odsgm.meb.gov.tr)…