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Haberler Fotohaber Son Dakika Ortak sınav örnek soru kitapçığı yayımlandı! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? MEB ODSGM ekranı!
Giriş Tarihi: 11.10.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 01:30

Son Dakika Ortak sınav örnek soru kitapçığı yayımlandı! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? MEB ODSGM ekranı!

Ortaokul ve liselerde yapılacak olan ortak sınavlara yönelik örnek soru kitapçığı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılan ortak yazılı sınav örnek soruları, öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini daha verimli hale getirecek. Binlerce öğrenci, kitapçık sayesinde sınavda çıkabilecek sorular hakkında fikir sahibi olabilecek. Bu noktada ''2023 MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl ve nereden indirilir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. MEB ODSGM sayfası üzerinden PDF hâlinde 1. Dönem 1. Yazılı örnek soru kitapçıklarına erilebilirsiniz. İşte, Ortaokul ve lise ortak sınav örnek soru kitapçığı indirme ekranı (odsgm.meb.gov.tr)…

Son Dakika Ortak sınav örnek soru kitapçığı yayımlandı! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? MEB ODSGM ekranı!

Son dakika ortak sınav örnek soru kitapçığı 2023 PDF öğrencilerin erişimine açıldı. Ortak yazılı sınav örnek soruları kitapçığı PDF Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ODSGM üzerinden yayımlandı. Bu noktada binlerce ortaokul ve lise öğrencisi ''Ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl ve nereden indirilir?'' sorusunu gündeme taşıdı. MEB tarafından yayımlanan kitapçıklar ile öğrencilerin sınavda çıkacak sorular hakkında bilgi sahibi olabilmesi amaçlanıyor. İşte, MEB ile 2023 Ortak sınav örnek soru kitapçığı 2023 PDF indirme ODSGM ekranı!

Son Dakika Ortak sınav örnek soru kitapçığı yayımlandı! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? MEB ODSGM ekranı!

ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tablolarını hazırlayıp okullara duyurmuştu.

Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.

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Son Dakika Ortak sınav örnek soru kitapçığı yayımlandı! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? MEB ODSGM ekranı!

ORTAOKUL VE LİSE ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NASIL İNDİRİLİR?

Ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ortak sınavları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Sınavlara katılım sağlayacak olan yüz binlerce öğrenci, örnek soru kitapçığıyla sınavda çıkacabilecek sorular için fikir alabilecek.

Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına https://odsgm.meb.gov.tr/ sayfasından ulaşılabilecek.

ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Ortak sınav örnek soru kitapçığı yayımlandı! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? MEB ODSGM ekranı!

Buna göre eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşırken örnek sorular, ilgili Yönetmelik'te yer alan "... tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu..." ifadesinin öğrenciler tarafından daha net olarak anlaşılması amacıyla hazırlandı.

Son Dakika Ortak sınav örnek soru kitapçığı yayımlandı! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? MEB ODSGM ekranı!

ORTAK SINAV TARİHLERİ

Ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

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