Giriş Tarihi: 30.07.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 17:21

SON DAKİKA SAKARYA DEPREM || 30 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Sakarya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Sakarya deprem ile sarsıldı. Kayabaşı-Akyazı merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 2.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Sakarya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 30 Temmuz 2023 Sakarya deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...